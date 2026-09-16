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Plaza Azcuénaga recibe una “Caravana Gastronómica” con food trucks, patio cervecero y shows en vivo

Será el sábado 19 y domingo 20 de septiembre, de 11 a 20 horas, con entrada libre y gratuita. Habrá 12 puestos gastronómicos, artesanos, juegos infantiles y música en vivo

Por Redacción

Este fin de semana, La Plata estrena la “Caravana Gastronómica”, un ciclo itinerante que recorrerá parques y plazas de la ciudad. La primera edición será este sábado 19 y domingo 20 de septiembre, de 11 a 20 horas, en Plaza Azcuénaga (19 y 44), con acceso libre y gratuito.

Durante las dos jornadas, los vecinos de la ciudad podrán disfrutar de una amplia propuesta para toda la familia: patio gastronómico con cerca de 12 puestos, patio cervecero, paseo de artesanos, juegos infantiles y un stand del Diario El Día con actividades para niños.

Entre las opciones gastronómicas, quienes asistan podrán degustar una amplia variedad de, venezolana, parrilla, sándwiches, opciones vegetarianas, veganas y sin TACC, embutidos, jugos, pastelería, panadería y chocolates.

El evento es organizado por el Circuito Urbano Gastronómico (CUGA) junto al Diario El Día e impulsado por la Fundación Humanae Vitae, en el marco del programa de fomento a la lectura joven. Además de ser un paseo recreativo, la caravana funciona como una plataforma de desarrollo económico local que genera oportunidades de trabajo para más de 100 familias emprendedoras por ciclo.

Luego de su debut en Plaza Azcuénaga, el ciclo continuará el tercer fin de semana de cada mes en Parque Alberti (17 y 18 de octubre), Plaza Güemes (14 y 15 de noviembre) y Plaza Belgrano (12 y 13 de diciembre).

PROGRAMACIÓN MUSICAL EN PLAZA AZCUÉNAGA

Sábado 19 de septiembre

  • 15:30 — AMILA
  • 16:30 — Maxi Espínola
  • 17:30 — KESEYO
  • 18:30 — Somos Dos

Domingo 20 de septiembre

  • 15:30 — POCHOCLO
  • 16:30 — Nico Flores
  • 17:30 — Tripulantes del Fournier
  • 18:30 — Julia Spaciuk.
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