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Actividades para este fin de semana

Plaza Azcuénaga tendrá su patio gastronómico

Será este sábado y domingo 20 de 11 a 20 horas, con entrada libre y gratuita. Habrá 12 puestos gastronómicos y más
La “Caravana Gastronómica” tendrá shows en vivo / EL DIA

Por Redacción

Este fin de semana, La Plata estrena la “Caravana Gastronómica”, un ciclo itinerante que recorrerá parques y plazas de la ciudad. La primera edición será este sábado 19 y domingo 20 de septiembre, de 11 a 20 horas, en Plaza Azcuénaga (19 y 44), con acceso libre y gratuito.

Durante las dos jornadas, los vecinos de la ciudad podrán disfrutar de una amplia propuesta para toda la familia: patio gastronómico con cerca de 12 puestos, patio cervecero, paseo de artesanos, juegos infantiles y un stand de EL DIA con actividades para niños.

Entre las opciones gastronómicas, quienes asistan podrán degustar una amplia variedad de, venezolana, parrilla, sándwiches, opciones vegetarianas, veganas y sin TACC, embutidos, jugos, pastelería, panadería y chocolates.

El evento es organizado por el Circuito Urbano Gastronómico (CUGA) junto a EL DIA e impulsado por la Fundación Humanae Vitae, en el marco del programa de fomento a la lectura joven.

Además de ser un paseo recreativo, la caravana funciona como una plataforma de desarrollo económico local que genera oportunidades de trabajo para más de 100 familias emprendedoras por ciclo.

El cronograma y la programación musical

Luego de su debut en Plaza Azcuénaga, el ciclo continuará el tercer fin de semana de cada mes en Parque Alberti (17 y 18 de octubre), Plaza Güemes (14 y 15 de noviembre) y Plaza Belgrano (12 y 13 de diciembre).

Durante el fin de semana, la Plaza Azcuénaga contará con una programación musical para toda la familia. El sábado 19 de septiembre, a las 15.30, se presentará AMILA; a las 16.30 será el turno de Maxi Espínola; a las 17.30 llegará KESEYO y, a las 18.30, cerrará la jornada Somos Dos.

En tanto, el domingo 20 de septiembre, las actividades comenzarán a las 15.30 con POCHOCLO, seguido por Nico Flores a las 16.30. A las 17:30 se presentarán Tripulantes del Fournier, mientras que Julia Spaciuk cerrará la programación a las 18.30.

Así, la Caravana Gastronómica debutará este sábado y domingo, de 11 a 20, en Plaza Azcuénaga, con patio gastronómico, cerveza, artesanos, juegos y actividades. La entrada será libre y gratuita.

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