Plaza España: fijaron restricciones para estacionar tras la reinauguración

Luego de la reinauguración de Plaza España cambiarán las condiciones para estacionar en la zona del espacio verde ubicado en las intersecciones de 7 y 66. Ya están colocados los carteles y se aguarda que esta semana se desarrolle una campaña con agentes municipales para advertir que ya no se podrá dejar los vehículos del lado del perímetro del espacio verde. Por el momento se podrá dejarlos enfrente.

La Comuna, en los últimos días, colocó carteles que prohíben dejar vehículos sobre el perímetro inmediato de la plaza, y por ahora la señalización no se extendió a las veredas ubicadas enfrente, donde los automovilistas continúan estacionando los vehículos.

La medida se adoptó tal como ocurrió con las plazas intervenidas en los últimos tiempos: San Martín, Italia y Rocha.

Cabe indicar que por ejemplo en la plaza San Martín ya no se puede estacionar en el perímetro de la plaza como así tampoco de la mano de la Gobernación y sobre avenida 7 se retiraron todas las paradas de micros. Una situación similar se puede observar en la plaza Rocha de 7 y 60.