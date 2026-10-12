Plaza España reabre este lunes con shows de la colectividad española

Plaza España reabrirá oficialmente hoy con una celebración que reunirá a instituciones de la colectividad española, espectáculos musicales y presentaciones de danzas tradicionales. La actividad se desarrollará en 7 y 66, entre las 11.30 y las 17, con la presencia de autoridades municipales y representantes de España.

En la previa de la inauguración, la Municipalidad de La Plata presentó ayer a “Manolito”, el nuevo automóvil que estará destinado a cuidar la plaza. El anuncio se realizó a través de las redes sociales del Municipio, como parte de las novedades vinculadas con la puesta en valor del espacio público.

La ceremonia oficial de hoy estará encabezada por el intendente Julio Alak, el embajador de España en Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde, y el vicecónsul de España en La Plata, Cristian Gustavo Foyth López.

La jornada comenzará a las 11.30 con la recepción del embajador y continuará a las 12 con el acto protocolar, que contará con la participación de representantes de las instituciones de la colectividad española junto a sus abanderados.

A partir de las 13 comenzará la programación artística con una jota instrumental interpretada por distintas instituciones españolas. Desde las 14, la propuesta continuará con actuaciones del Centro Gallego y el Círculo Cultural Andaluz. Una hora más tarde, habrápresentaciones del Centro Descendientes de Castilla y León, el Centro Asturiano de La Plata y el Centro Gallego, además de espectáculos del Círculo Cultural Andaluz. A las 16 habrá actuaciones del Centro Asturiano de La Plata y el Círculo Cultural Andaluz. El cierre está previsto para las 17, con el show de Toro y Luna.

CASA DE ESPAÑA

En tanto, ayer se inauguró la puesta en valor de la Casa de España en 6 y 54. El Municipio hizo una intervención integral que incluyó trabajos de pintura interior y exterior, arreglo integral de sanitarios y baños, reposición de vidrios faltantes en ventanas y puertas, pulido y restauración de pisos, y la puesta en valor completa del Salón Blanco, espacio central del edificio.

Encabezaron el acto el vicecónsul de España en La Plata, Cristian Gustavo Foyth López; el presidente del Club Español, Ignacio Guzmán; el vicecónsul de Italia en La Plata, Alberto Castelli; el Cónsul Honorario de Francia en La Plata, Alejandro Luchelli Bernard; el Jefe de Gabinete de la Municipalidad, Carlos Bonicatto; el concejal Sergio Resa; el subsecretario de Colectividades, Luis Sannen; y el director de Colectividades, Mauricio Castro.

También estuvieron presentes Laureano Duran, Juez de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata; Alfredo Mendoza Peña, presidente del Hospital Español; José Luis Boren, vicepresidente del mencionado nosocomio; Daniel Reija, director General del Hospital; Azorín Eusebio, miembro del Tribunal de Honor del hospital y expresidente del Club Español.