Plaza Italia se llenará de palomas por la paz

Con una invitación abierta a artistas, estudiantes y vecinos, el histórico Grupo Escombros volverá a realizar la convocatoria “Palomas por la Paz” este sábado, en Plaza Italia con una acción colectiva que recupera uno de los sellos que marcó su trayectoria desde fines de los años ochenta.

Esta iniciativa gratuita busca transformar cientos de figuras de cartulina intervenidas por la comunidad en una gran instalación artística contra la violencia y en favor del diálogo y la paz.

La propuesta, organizada con el apoyo de la Universidad del Este y la Municipalidad de La Plata, se enmarca en el Día Internacional de la Paz, que se celebra los 21 de septiembre, impulsado por la ONU y lleva como manifiesto una frase que atraviesa toda la iniciativa: “La paz es el camino”. En caso de lluvia, la actividad se trasladará al sábado 3 de octubre.

Para la instalación, cualquier persona pudo retirar antes, desde distintos puntos y sin costo, una paloma de cartulina blanca. Este sábado se seguirán entregando hasta la hora del encuentro, fijada para las 11.

La propuesta es intervenir la figura con dibujos, poemas, bordados, collages o reflexiones personales. Se integrarán a una exposición colectiva en la plaza.

Para el Grupo Escombros, esas piezas funcionan como “objetos de conciencia”, una categoría artística que el grupo desarrolló en distintas intervenciones urbanas a lo largo de su historia.

La convocatoria también recupera un principio fundacional del colectivo: el “artista como servidor público”. Por eso no habrá selección de obras ni requisitos vinculados con la trayectoria de quienes participen. La prioridad estará puesta en la acción grupal, el impacto social y la manifestación ética ciudadana por encima de las individualidades.

El texto que acompaña la propuesta sintetiza ese espíritu con una imagen potente: “Las palomas escaparon ante el trueno universal”, escribe Jorge Luján Gutiérrez antes de recordar la frase atribuida a Gandhi: “La paz es el camino”.

Fundado en 1988 en La Plata, Grupo Escombros se convirtió en una referencia del arte público argentino con acciones como La Ciudad del Arte (1989) y Recuperar (1990), realizada junto a Greenpeace.

Tres décadas después, el colectivo vuelve a apostar por la participación ciudadana para convertir una plaza céntrica en un espacio de encuentro donde el arte funcione como herramienta de reflexión frente a los conflictos contemporáneos y así fomentar el encuentro entre pares.

Desde la agrupación buscan que la acción horizontal interpele a las naciones para que sus gobiernos abandonen las hostilidades y defiendan los pilares de verdad, justicia, solidaridad y libertad. Para más información sobre las actividades, el grupo habilitó el contacto de Héctor “Rayo” Puppo, 221 565-8030. En Instagram, @grupoescombrosok.