En las primeras horas de este sábado, retomaron los reclamos que vienen reiterándose desde hace dos semanas en La Plata: fuegos artificiales, explosiones y batucadas en pleno despertar de la Ciudad como parte festejos de los adolescentes que terminan la escuela secundaria.

Nuevamente, en el centro de La Plata y los barrios adyacentes, los vecinos tuvieron que lidiar con ruidos estruendosos y varios tuvieron que abrir los ojos en medio de la noche.

Algunos que intentaron aprovechar la jornada de descanso para dormir un rato más y otros que aún no habían despertado para cumplir con la jornada laboral, tuvieron que abandonar el descanso bastante tiempo antes a causa de los ruidos.

A la par, los ladridos de los perros producto del susto ocasionado por los estallidos de la pirotecnia comenzaron a escucharse como un sello propio de esta época del año en la Ciudad.

Las quejas vecinales no se hicieron esperar, ya que a las situaciones de descontrol que se vivieron a lo largo de la semana, se sumaron las de la madrugada de este sábado.

Mientras tanto, en la zona de Plaza Moreno muchos se quejaron por la suciedad que quedó una vez terminado los festejos. Había desde aerosoles y restos de pirotecnia a botellas y latas de bebidas alcohólicas.

Ante este panorama, en la zona insistieron en el reclamo a las autoridades para que se eviten los desmanes y ruidos en torno a las celebraciones estudiantiles que por estos días se hicieron habituales entre la madrugada y la mañana. “Interfieren con el descanso de quienes tenemos que trabajar o estudiar al día siguiente. Ellos vienen hacen ruido y se van. Nosotros vivimos acá y tenemos que soportar esto a diario”, lamentó un vecino que habló con este diario.