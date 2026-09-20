Plaza Rocha recibirá la primavera a puro rock

La Plata recibirá este lunes el Día del Estudiante y la llegada de la primavera con un festival gratuito que buscará convertir a la renovada Plaza Rocha, en 7 y 60, en uno de los principales puntos de encuentro de la jornada. La propuesta comenzará a las 16.30 y reunirá a cuatro bandas de la escena local en un escenario al aire libre pensado para estudiantes, jóvenes y familias.

La grilla estará integrada por Recreo Uruguayo, El Tío Valen, El Club de los Corazones Rotos y Pikaflores, cuatro proyectos surgidos del circuito independiente platense que recorrerán distintos estilos durante toda la tarde. La iniciativa apunta a visibilizar a músicos emergentes y consolidar a la ciudad como una plaza de referencia para la producción cultural local.

La elección de Plaza Rocha no es casual. Tras su renovación integral, el espacio recuperó protagonismo como escenario para actividades culturales y recreativas, y ahora volverá a recibir una convocatoria masiva en una fecha tradicional del calendario platense.

El festival se desarrollará con entrada libre y gratuita y forma parte de la agenda organizada por la Municipalidad para acompañar una celebración que, cada 21 de septiembre, moviliza a miles de jóvenes en plazas y parques de la ciudad.

Desde el Municipio se indicó que Primavera Rock busca fortalecer el uso del espacio público como ámbito de encuentro, promover la identidad musical de La Plata y ofrecer una alternativa cultural para disfrutar del inicio de la nueva estación.

Así, Plaza Rocha seguirá como un escenario abierto donde el rock local con música en vivo, celebración estudiantil y la bienvenida a la primavera.