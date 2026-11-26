Los problemas en el suministro de agua potable continúan generando fuertes reclamos entre los habitantes de distintos puntos de La Plata. Vecinos de Tolosa, el casco urbano y Villa Elvira se comunicaron con este diario este miércoles con una nueva preocupación: el color y olor del agua. Además, en el oeste y norte de la ciudad reclaman por cortes totales, malas ejecuciones de obras y bombas sin reparar.

En la localidad de Tolosa, una vecina expuso su indignación ante el aspecto turbio del agua, que impidió su uso para las tareas diarias: “¿Qué se supone que uno cocine? No comeré porque con esto no se puede cocinar”, lamentó la frentista. El mismo inconveniente se reportó en las inmediaciones del estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata y en la zona de 12 bis, 79 y 80, en el barrio Monasterio.

En otra línea de reclamos a ABSA, en 59 y 142 y alrededores, los vecinos de Los Hornos pasaron la jornada del miércoles completamente sin agua desde las 11 de la mañana, se indicó.

Por otro lado en 9, desde 420 hasta 423 bis, el reclamo es por la baja presión constante que llevan padeciendo hace un año. “No cambiaron la bomba de agua, como prometieron, para normalizar el caudal”, aseguró un vecino.

Las grandes pérdidas de agua también generan indignación en dos puntos distanciados de la Ciudad. Por un lado, en 4 y 511, los vecinos reclaman por un derrame de grandes dimensiones que quita presión en las casas. Un caso similar en un edificio sobre 32 entre 9 y 10.

El consorcio denunció por una costosa obra que falló a las 24 horas de finalizada y que deja prácticamente sin suministro a decenas de familias.