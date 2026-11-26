La presentación de “El lago de los cisnes”, el clásico de Tchaikovsky, en el Teatro Argentino reavivó las críticas al sistema de reserva de entradas que utiliza la institución. Cada vez que se habilita la entrega gratuita de localidades, la modalidad en uso en los últimos años, quienes intentan conseguir un lugar se encuentran con los mismos obstáculos: la página colapsa o los cupos se agotan en cuestión de minutos o segundos.

La situación volvió a quedar en evidencia durante el último fin de semana, cuando confluyeron dos factores que potenciaron la demanda par alguna de las 1.700 ubicaciones de la sala Ginastera. Por un lado, “El lago de los cisnes” es uno de los clásicos más reconocidos del repertorio del ballet y suele despertar un gran interés. Y por otro, se trataba de una de las últimas presentaciones de Julieta Paul, primera bailarina del Teatro Argentino quien anunció su retiro.

Pero en esta oportunidad, no quedó solo en una queja de los espectadores sino que los bailarines del Ballet Estable del Teatro emitieron un comunicado en el que lamentaron que “el sistema para reservar las entradas tiene dificultades técnicas que nos exceden a los bailarines y nos apena muchísimo que por esa razón personas se quedaron sin la oportunidad de asistir a las funciones”.

Por disposición del reglamento del Teatro Argentino, las entradas se reservan de manera online y deben retirarse en la boletería hasta 15 minutos antes del comienzo de la función. Una vez cumplido ese plazo, las localidades que no fueron retiradas se entregan a las personas que se presentan espontáneamente en el lugar.

Sin embargo, el mecanismo quedó bajo cuestionamiento por las condiciones en las que se desarrolló el ingreso del público. Según señalaron bailarines del teatro, la “desorganización” provocó que “personas que pudieron reservar con antelación su entrada quedaran afuera”, pese a haber cumplido con el procedimiento establecido.

El reclamo de los bailarines fue acompañado por músicos del Teatro, uno de ellos comentó en la publicación del comunicado: “Los integrantes de la orquesta hemos pedido en reiteradas ocasiones que cambien el sistema de reserva de entradas y las autoridades manifestaron la intención de hacerlo pero hasta ahora nada pasó”.

Desde el Instituto Cultural de la Provincia, en cambio, destacaron la convocatoria y el interés del público por el ballet. Según señalaron fuentes cercanas al área de Cultura, el viernes, cuando se habilitó la reserva para las primeras tres funciones, el sitio web del Teatro Argentino recibió un caudal de visitas 50 veces superior al de un día normal.

“En un día normal el sitio recibe unas 7.500 visitas por hora; hoy (por el viernes) recibió más de 352.000 entre las 12 y las 13. Esa saturación provocó demoras para cargar las páginas y que un 15% de las visitas se cerraran antes de terminar de abrirse”, explicaron desde la Dirección de Informática del Instituto.

“La mayoría de las veces lo que pasa es que llega la gente con la reserva caída. Entonces se le da lugar a la gente que va sin entrada. Es una falta de hábito. En este caso la cantidad de gente que llegó tarde y la que llegó sin entrada fue mayor a siempre y se cruzaron en la puerta”, se argumentó desde Cultura ante el reclamo de los bailarines.

Pero lo cierto es que más allá de la popularidad de esta obra puntual, los espectadores vienen denunciando problemas con la entrega de entradas desde hace tiempo.

De hecho, durante las vacaciones de invierno un grupo de personas denunció haber quedado afuera de la función del ballet “Cascanueces”, luego de hacer una fila de una cuadra y haber obtenido las entradas a través de la reserva vía la página web del Teatro.

Según los testimonios de ese momento, la fila -con muchos niños- se extendía por 51 entre 9 y 10. Con la capacidad de la sala supuestamente agotada, arribó un micro y descendió una comitiva que ingresó sin controles. Los damnificados solicitaron el libro de quejas para asentar su disconformidad pero se les fue negado.