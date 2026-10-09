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Polémica por retiro de baldosas de la memoria que recordaba a docente e hincha de Gimnasia desaparecido en 1976

Por Sergio Pomares

La renovación de una vereda en la Ciudad de Buenos Aires desató una polémica por el retiro de dos placas de memoria que señalizaban lugares vinculados con víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar. El episodio ocurrió sobre la calle Pavón al 1830, en el barrio de San Cristóbal, donde una cuadrilla que realizaba trabajos en el espacio público retiró las baldosas conmemorativas.

La situación generó indignación, ya que una de las placas recordaba el secuestro y la desaparición de Carlos Alberto Giglio Valli, conocido como “Coco”, un arquitecto y docente universitario vinculado con la Universidad Nacional de La Plata y con Gimnasia y Esgrima La Plata. Eran dos placas, que recordaban el secuestro de Giglio y asesinato de Guillermo Díaz el 19 de mayo de 1976

“Esto ya es personal. Una de las baldosas recuerda el secuestro de mi viejo en ese lugar. ¿Qué hacemos?”, escribió Josefina Giglio, hija de Carlos y periodista, al expresar su malestar por lo sucedido. En el mismo mensaje, anticipó la decisión de recuperar el homenaje: “Volveremos a colocarlas”.

En las redes sociales también hubo críticas dirigidas a administración porteña, a la que responsabilizaron políticamente por lo ocurrido. 

Giglio Valli tenía 33 años cuando fue secuestrado el 19 de mayo de 1976 en su domicilio de Pavón 1830, en el barrio porteño de San Cristóbal. Era arquitecto y docente de la UBA y de la UNLP, estaba casado y tenía dos hijos. Militaba en el Partido Comunista Marxista Leninista (PCML) y permanece desaparecido. La baldosa, colocada en 2022, señalizaba el lugar donde fue secuestrado. 

Su legajo como estudiante de Arquitectura y Urbanismo fue reparado mediante la resolución N° 1177/18 en el año 2018. Su legajo como estudiante del Colegio Nacional Rafael Hernández fue reparado mediante la resolución N° 1201/23 en el año 2023.

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