Pollada a beneficios de la Asociación de bomberos de Arturo Seguí

Los Bomberos de Arturo Seguí organizan para este domingo 8 de noviembre, al mediodía, en el cuartel de 416 y 147, una pollada destinada a cubrir gastos operativos. La porción tiene un valor de $25.000. Incluye pollo con guarnición de papas fritas o ensalada mixta. Los pedidos se pueden coordinar a través de los teléfonos 221-5242519 ó 4741427. Opciones de pago en efectivo o transferencia al alias fogata.axioma.lujo (Asociación Bomberos Voluntarios de Arturo Seguí).

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