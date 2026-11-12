Por el Día de la Diabetes, habrá charlas y controles gratuitos en La Plata

Este viernes, en el marco del Día Mundial de la Diabetes, La Plata será sede de una jornada de concientización, prevención y actualización sobre la enfermedad. Las propuestas incluirán actividades educativas, destinadas tanto a la comunidad como al equipo de salud, y controles oftalmológicos gratuitos en dos instituciones de la ciudad.

Bajo el lema «Acción temprana frente a la diabetes y sus complicaciones», las actividades educativas se desarrollarán en el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito I, ubicado en avenida 51 N° 723. De 10 a 12 habrá charlas abiertas a la comunidad sobre qué hacer ante una glucemia elevada y cómo cuidar seis órganos para prevenir complicaciones de la diabetes. Por la tarde, de 13 a 15, se realizará un encuentro destinado a profesionales de la salud, con actualizaciones sobre el tratamiento de la obesidad y las nuevas tecnologías aplicadas al diagnóstico y tratamiento de la diabetes.

En cuanto a los controles oftalmológicos, una de las propuestas tendrá lugar en la Clínica de Ojos, ubicada en calle 42 N° 763, donde se realizará una campaña gratuita destinada exclusivamente a pacientes diabéticos. La atención será por orden de llegada y sin necesidad de solicitar turno. Se efectuará un fondo de ojos, un examen indoloro que permite evaluar la salud ocular y detectar posibles lesiones en la retina. Al finalizar, los pacientes recibirán el resultado y las recomendaciones médicas correspondientes.

También se realizarán controles gratuitos en el Instituto Oftalmológico Platense (IOP), ubicado en calle 2 N° 609, entre 44 y 45. En este caso la atención se realizará de 9 a 13, también por orden de llegada.

Ambas iniciativas apuntan a detectar a tiempo la retinopatía diabética, una complicación provocada por el daño en los pequeños vasos sanguíneos de la retina debido a la exposición prolongada a niveles elevados de glucosa en sangre. Uno de sus principales riesgos es que puede avanzar sin presentar síntomas en sus primeras etapas. Si no se diagnostica y trata oportunamente, puede provocar disminución de la visión, distorsión de las imágenes e incluso ceguera.

Además de la retinopatía diabética, las personas con diabetes pueden desarrollar edema macular diabético, una afección que se produce cuando la mácula —la zona de la retina responsable de la visión central y de los detalles— acumula líquido y se inflama. Esto puede ocasionar visión borrosa, distorsiones y pérdida de agudeza visual. También tienen mayor probabilidad de desarrollar cataratas a edades más tempranas y con una evolución más rápida.

El fondo de ojos permite al oftalmólogo observar la retina, la mácula y el nervio óptico. Para facilitar el examen, generalmente se aplican gotas que dilatan las pupilas. Al finalizar, el especialista informa sobre el estado de la salud visual e indica, si corresponde, estudios complementarios o tratamientos. Después del procedimiento, la visión puede permanecer ligeramente borrosa durante aproximadamente una hora, por lo que se recomienda concurrir acompañado y evitar conducir vehículos durante ese período.

La prevención resulta fundamental: según datos de la Sociedad Argentina de Diabetes (SAD), alrededor de cuatro millones de personas conviven con la enfermedad en Argentina, aunque una proporción importante desconoce que la padece. Además, casi todos los pacientes diabéticos desarrollarán algún grado de retinopatía a lo largo de su vida.

Desde 1999, las campañas nacionales de prevención atendieron gratuitamente a casi 50.000 personas: el 40% presentaba lesiones compatibles con retinopatía diabética, el 9% tenía formas avanzadas y el 1% ya padecía ceguera por diabetes. Por eso, los especialistas recomiendan realizar un fondo de ojos al menos una vez al año, incluso cuando no existen molestias ni cambios en la visión.

La jornada educativa es organizada por AMBA SAD y la Sociedad Argentina de Diabetes (SAD), mientras que la campaña nacional de controles oftalmológicos es impulsada por el Consejo Argentino de Oftalmología. Las distintas propuestas buscan reforzar la importancia de la detección temprana y el seguimiento periódico para evitar complicaciones.