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La Región

Por esquivar los pozos de la 501 terminó en la zanja

Por Redacción

Un nuevo reclamo por calles en mal estado llegó al WhatsApp de EL DIA (+5492214779896). Pero este ocurrido en Gorina tuvo consecuencias que pudieron haber sido más graves.

Hace rato que los vecinos vienen reclamando por el pavimento destrozado de la calle 501 entre 144 y 147, por lo que este jueves, por esquivar los pozos, una vecina terminó con su auto adentro de la zanja.

"Pedimos que la gestión local del Delegado Rodríguez Manuel transite la calle 501 que fue inaugurada con su presencia y autoridades Municipales como la principal arteria para unir City Bell, Gonnet y Gorina con La Plata. Es intransitable", sostuvo una lectora de este diario con indignación, que además envió fotos. Y agregó: "Trabajadores de la unidad penitenciaria, frigorífico, principales fuentes de empleo en Gorina, no tienen ni vereda para caminar".

Además sostuvo que "los vecinos estamos cansados de romper autos. Pagamos impuestos y la 501 paga las consecuencias". 

Las fotos son elocuentes: enormes baches, un auto incrustado en la zanja y una conductora que si bien no sufrió heridas de consideración tendrá que desembolsar una buena cantidad de dinero para arreglar el vehículo.

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