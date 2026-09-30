Por obras y cortes de luz, hay varias zonas en La Plata con baja presión de agua

Durante este miércoles se registran distintas intervenciones y complicaciones en la red de agua potable que pueden afectar el normal funcionamiento del servicio en sectores de La Plata.

En City Bell, un corte de energía eléctrica afecta el funcionamiento de la perforación de agua ubicada en 473 y 31 bis. Debido a esta situación, puede verse afectado el servicio en la zona comprendida entre las calles 134 y 28, y entre 473 y 476.

Desde la ABSA señalaron que la interrupción del suministro eléctrico repercute directamente sobre el funcionamiento de la perforación, por lo que los vecinos del sector podrían experimentar inconvenientes en la presión o en la prestación del servicio mientras se extienda la situación.

También trabajos sobre la red de agua en avenida 7, entre 528 y 532, en la zona de Tolosa. Mientras duren las maniobras, puede registrarse una afectación del servicio en las calles cercanas al sector donde se realizan las tareas.

En tanto, en Villa Elvira también se ejecutan trabajos sobre la cañería de agua en la zona de 122 y 600. De acuerdo con lo informado por la empresa, estas maniobras pueden generar baja presión en un área delimitada de 80 y 600, y por 7 y 122.