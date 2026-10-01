El cambio se produjo en un contexto de precios elevados y menor oferta de carne bovina, que llevó a los hogares a sustituir parte del consumo por pollo y cerdo. En La Plata, comerciantes ya habían detectado un crecimiento de la demanda de pollo, aunque la carne vacuna seguía teniendo un fuerte peso.

Por primera vez en la historia, el consumo de carne aviar superó al de carne vacuna en Argentina. Entre agosto de 2025 y julio de 2026, el consumo de pollo alcanzó los 47 kilos por habitante, mientras que el de carne vacuna se ubicó en 46,7 kilos. El cerdo, en tanto, continuó con su tendencia ascendente y llegó a 20,1 kilos por persona.

El dato surge de un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), que analizó la evolución del consumo de las principales carnes. El cambio se produjo en un contexto de precios elevados de la carne vacuna y una menor disponibilidad para el mercado interno, factores que favorecieron la sustitución por otras alternativas.

Según el informe, la menor oferta y los mayores precios de la carne vacuna no provocaron una caída equivalente en el consumo total de carnes. Parte de la demanda se trasladó hacia el pollo y el cerdo.

Durante 2025 y los primeros meses de 2026, el precio de la carne vacuna al consumidor avanzó por encima del nivel general de precios y alcanzó un máximo histórico en marzo. Desde entonces comenzó una corrección, aunque los valores permanecieron elevados en términos históricos.

En agosto, una canasta de 18 cortes vacunos promedió $17.871 por kilo. En términos reales, el valor fue 10,1% menor al máximo registrado en marzo, pero todavía se ubicó 13,3% por encima de agosto de 2025 y 30,3% por encima del promedio de las últimas dos décadas para ese mes.

De hecho, agosto de 2026 quedó como el agosto más caro de toda la serie 2006-2026. El IERAL señaló que, pese a la baja desde el máximo de marzo, la carne vacuna todavía se mantiene en niveles elevados en términos históricos.

La misma dinámica se observó en la hacienda. El novillito comercializado en el Mercado Agroganadero de Cañuelas promedió $4.700 por kilo vivo en agosto. El valor fue 13,6% menor al máximo de febrero, aunque quedó 11,1% por encima de un año atrás y 25,1% por encima del promedio histórico para ese mes, siempre en términos reales.

El precio relativo impulsó la sustitución

La diferencia de precios frente a las otras carnes fue uno de los factores centrales detrás del cambio en el consumo. Durante los últimos doce meses, un kilo de carne vacuna equivalió al precio de 3,6 kilos de pollo entero y 1,9 kilos de pechito de cerdo.

La comparación interanual muestra que la brecha no se explicó únicamente por el aumento de los cortes bovinos. Mientras la carne vacuna subió 13,3% en términos reales, el pollo y el cerdo registraron bajas de casi 4%.

El resultado fue una modificación en la composición del consumo. Según el IERAL, el reacomodamiento de precios generó una sustitución entre carnes que permitió mantener elevado el consumo total.

Entre agosto de 2025 y julio de 2026, el consumo conjunto de carne vacuna, pollo y cerdo alcanzó 113,8 kilos por habitante, apenas 2% menos que durante los doce meses anteriores y en niveles similares a los promedios de los últimos cinco y diez años.

La Plata: más pollo, pero la carne vacuna sigue fuerte

La tendencia ya había comenzado a percibirse en La Plata meses atrás. Comerciantes consultados por EL DIA habían señalado un leve crecimiento de la demanda de pollo, aunque coincidían en que la carne vacuna todavía mantenía un fuerte peso entre las preferencias de los consumidores.

En ese momento, los comerciantes describían más una búsqueda de precios y promociones que un reemplazo definitivo de la carne vacuna. La decisión de compra aparecía fuertemente vinculada a las ofertas disponibles y a la necesidad de reducir el gasto semanal.

En los mostradores platenses, el kilo de carne vacuna rondaba entonces los $18.000, mientras que el pollo se ubicaba cerca de los $5.000 en promedio. Las supremas, sin embargo, podían alcanzar los $15.000 por kilo.

Carlos, empleado de una carnicería ubicada sobre diagonal 80, cerca de la estación de trenes, había explicado que el consumo de pollo y carne vacuna se mantenía “bastante parejo”, aunque remarcó que las promociones tenían una incidencia importante en la decisión de los clientes.

“La gente prioriza más que nada la oferta. Si hay promoción en milanesas de pollo, compra milanesas de pollo; si hay oferta en alitas, compra alitas”, había señalado.

Como ejemplo, mencionó una promoción de dos kilos de alitas por $4.000 que había tenido una respuesta inmediata. “Cuando la gente ve una oferta se abalanza porque busca amortizar el gasto del bolsillo”, sostuvo.

El comerciante también había advertido que la comparación entre ambos productos no podía hacerse solamente por precio, debido a las diferencias entre comercios y zonas. En particular, señaló que algunos productos derivados del pollo, como las supremas, podían tener valores elevados, mientras que otros locales ofrecían promociones diferentes.

Aun así, había destacado que las milanesas de pollo mantenían una demanda sostenida y que el pollo había registrado un incremento cercano al 15% aproximadamente un mes antes de aquella consulta.

La oferta de carne vacuna cayó a un mínimo histórico

El cambio en los hábitos de consumo coincidió con una caída de la disponibilidad de carne vacuna para el mercado interno. Entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, la oferta interna fue de 46,2 kilos por habitante, un 9% menos que en los doce meses anteriores y el nivel más bajo del período 1990-2026.

La producción cayó de 69 a 64,6 kilos por habitante, mientras que las exportaciones aumentaron de 18,6 a 19,4 kilos. Las importaciones también crecieron, de 0,3 a 0,9 kilos por persona, aunque su participación continuó siendo reducida.

Para el IERAL, la caída de la producción explica buena parte de la contracción de la oferta interna.