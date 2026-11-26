La falta de alumbrado público vuelve a generar malestar en la zona norte de La Plata. En esta oportunidad, un vecino de Gonnet manifestó su hartazgo por una luminaria que no funciona desde enero en la esquina de 485 y 23, un punto muy transitado por su cercanía con el Camino General Belgrano.

El frentista expresó su enojo por la falta de soluciones tras varios meses de espera. "Indignado, les solicito insistan por la luminaria en calle 485 y 23", señaló en su reclamo, remarcando la urgencia del pedido debido al paso del tiempo sin respuestas oficiales.

La oscuridad total en la cuadra no solo dificulta la circulación vehicular y peatonal, sino que también aumenta la preocupación por posibles hechos delictivos. "Desde enero no funciona. Es una boca de lobos", advirtió el vecino, sumándose a una problemática que se repite en distintos sectores de la localidad.