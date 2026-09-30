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La Región

Por una pérdida de ABSA, agua estancada en 14 entre 43 y 44

Por Redacción

Los frentistas de la cuadra de 14 entre 43 y 44 lindera a Plaza Paso renovaron su reclamo por una pérdida de agua de la red de ABSA que provoca múltiples inconvenientes en la zona. En ese sentido alistaron problemas para estacionar, calzada resbaladiza con peligro para los conductores e inconvenientes cotidianos para hacer uso de la vía pública. Según denunciaron, la avería "lleva meses" e la presencia permanente de líquido representa un peligro no sólo para los vecinos del barrio sino también para quienes circulan de manera ocasional. 

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