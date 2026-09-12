Preocupa el regreso del trueque de remedios

Ante la crisis y la dificultad que tienen muchas familias para acceder a los remedios, alertan por el regreso del “club del trueque de medicamentos”, una modalidad que comienza a extenderse a través de grupos de WhatsApp y redes sociales.

La advertencia fue realizada por el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB), que cuestionó estas operaciones por fuera del circuito tradicional y legalque también incluirían la venta de remedios por fuera de las farmacias. “Constituyen un verdadero peligro para la salud y la vida de quienes los ingieren”, sostuvo su titular, Marcelo Peretta.

Aunque en La Plata no se registra, por ahora, un espacio específico destinado a esta modalidad, sí funcionan grupos de ayuda comunitaria que, con fines solidarios, además de alimentos y ropa, incluyen el intercambio o la donación de remedios a personas sin cobertura y dificultades de acceso por cuestiones económicas.

En este marco, desde el sector farmacéutico platense señalaron que no tienen conocimiento de que este tipo de operaciones se esté realizando actualmente en la Región. De todos modos, remarcaron que obtener medicamentos por fuera de los canales habilitados implica no contar con garantías sobre su procedencia, conservación o fecha de vencimiento.

Alejandra Gómez, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, puso el foco en la seguridad de los pacientes y advirtió que “uno es consciente de la necesidad, pero la verdad es que el riesgo de utilizar un medicamento del cual no se conoce su procedencia es muy grave”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que “el lugar seguro es la farmacia”, donde un profesional puede garantizar las condiciones del producto.

También explicó que existen protocolos para las donaciones y que, antes de aceptar un remedio, es necesario conocer su origen y cómo fue conservado. “El acceso tiene que ser con la seguridad que amerita al hablar de algo tan sensible como la salud”, afirmó.

Por su parte, Agustín Kostiria, presidente del Colegio de Farmacéuticos de La Plata, cuestionó el intercambio entre particulares. “Que haya trueques de medicamentos no lo vemos bien”, sostuvo.

En este sentido, advirtió sobre el riesgo de recibir productos vencidos. “No significa que no cumpla con su efecto, también puede llegar a provocar una reacción adversa y ocasionar problemas a la salud. Por lo tanto, lo vemos mal y como algo muy riesgoso para la población”, afirmó.

Kostiria recomendó ir a la farmacia, donde el profesional puede orientar y ofrecer alternativas económicas para continuar con el tratamiento indicado. “Nunca hay que adquirirlo por una plataforma de Internet, ni mediante trueque, ni de ninguna otra forma que no sea a través de un establecimiento habilitado”, dijo.