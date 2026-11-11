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La Región

Preocupación en barrio Norte platense por vandalismo y ataques a vehículos

Por Redacción

Vecinos de barrio Norte, en La Plata, manifestaron su preocupación por distintos episodios de vandalismo y movimientos sospechosos registrados en la zona. Uno de los hechos ocurrió en 32 entre 2 y 3, donde un automóvil apareció con las dos ventanillas laterales destrozadas.

Según relataron, los daños habrían sido provocados con una baldosa que arrojaron contra el vehículo. Sin embargo, no llegaron a sustraer ningún elemento del interior, por lo que los vecinos creen que se trató de un acto de vandalismo.

A esta situación se sumó el comportamiento de un joven que habría realizado movimientos sospechosos, aparentemente con intenciones de robo. Pero lo que más indignación generó entre los frentistas fue otra actitud: el muchacho orinó en la puerta de un edificio.

“Hay muchachos que no son gente de la calle, pero se juntan en la rambla de la avenida 32, alcoholizados y hacen maldades”, expresó un vecino, que describió el malestar que existe en el barrio por este tipo de situaciones.

En el barrio piden más presencia de patrulleros y prevención en la zona

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