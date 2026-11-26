Un grave peligro de derrumbe mantiene en alerta a la comunidad educativa del Jardín Maternal Paraíso, ubicado en avenida 51 N° 1265, en pleno casco urbano de La Plata. Según denunciaron vecinos y familias de la institución, un árbol completamente seco amenaza con caer justo en la puerta de ingreso, poniendo en riesgo la integridad física de los bebés y niños pequeños que asisten diariamente al establecimiento.

El deterioro del ejemplar se originó hace tiempo, cuando fue colonizado por insectos que dañaron su estructura interna. "El árbol tuvo un enjambre de abejas que lo dejaron ahuecado por dentro y se secó", explicaron desde el entorno de la institución. Esta debilidad estructural se vuelve crítica durante los días de mal tiempo: "En algunas tormentas caen ramas grandes que podrían lastimar a niños que tienen desde 45 días a 3 años", advirtieron con preocupación.

Ante la urgencia de la situación, tanto las familias como el personal docente ya formalizaron la solicitud de extracción a través de los canales oficiales, pero el problema persiste. "Padres y trabajadores del jardín hicieron el pedido de retiro en el 147, pero aún sigue ahí", señalaron, pidiendo una intervención inmediata antes de que ocurra una tragedia.