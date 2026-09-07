Preocupación vecinal por el arbolado público

El histórico arbolado platense, concebido en los planos fundacionales como un modelo de armonización y planificación urbana, enfrenta hoy un presente con fuertes contrastes que ha encendido las alarmas de la comunidad, según sostienen en el Foro en Defensa del Árbol de La Plata, donde denunciaron que “el patrimonio forestal del partido registra pérdidas críticas tanto en cantidad como en calidad”.

Según la entidad, esta alarmante situación es consecuencia directa de la desaprensión de algunos frentistas y una “despreocupación sistemática” de las sucesivas gestiones locales, que incurren en intervenciones irregulares u omiten controlarlas de manera adecuada.

Para el Foro, el primer caso emblemático denunciado es la eliminación de los tradicionales tilos de la Avenida 7, en el tramo comprendido entre las calles 44 y 46. Esta remoción, que despojó a la rambla central de su fisonomía característica, fue justificada en su momento por la Comuna bajo una “cuestión estética”. En las imágenes comparativas de “antes y después” se observa claramente la desaparición de árboles maduros y frondosos, los cuales han sido reemplazados por arbustos bajos y maceteros despoblados en la divisoria de carriles, explican los vecinos que integran el foro.

La segunda y más reciente de las alarmas proviene del Parque Saavedra. Durante estos días, los vecinos han sido testigos de tareas de extracción de árboles dentro del parque. “Registros fotográficos tomados el 20 de agosto de 2026 en la zona de 12 entre 64 y 65 capturaron el momento exacto en el que una maquinaria pesada de gran porte (una pala cargadora) desenterraba ejemplares. Las imágenes ilustran cómo los árboles son arrancados de raíz, exhibiendo heridas profundas en la corteza del tronco provocadas por las fajas de sujeción, para luego ser trasladados en el balde de la máquina pesada con sus raíces totalmente expuestas”, afirman en el Foro.

El Foro denunció que el Municipio incumple tanto la Ley Provincial 12.276 de Arbolado Público como una sentencia judicial expresa que lo obliga a regularizar la planificación del recurso.

La capital provincial carece de una herramienta estratégica de planificación desde diciembre de 2022, fecha en la que venció la Ordenanza de Plan Regulador.

PROPUESTAS

El Foro en Defensa del Árbol de La Plata remarcó que el nuevo Plan Regulador de la ciudad debe fundarse en criterios técnicos actualizados que devuelvan la sustentabilidad al recurso ambiental. Para revertir el deterioro actual, proponen cuatro medidas urgentes a corto plazo: censo forestal urgente; sinceramiento presupuestario para adecuar las metas operativas reales a la cantidad de personal técnico e idóneo disponible: Criterios de biodiversidad y diseño fundacional: frenar de inmediato la colocación anárquica e inconsulta de especies exóticas e inadecuadas en las veredas de la ciudad; educación y concientización diudadana diseñando campañas públicas, masivas y de carácter permanente para el asesoramiento vecinal.