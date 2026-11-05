Presentaron el Plan Bicentenario de Ordenamiento Territorial de La Plata

El intendente de La Plata, Julio Alak, y el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, presentaron este jueves el Plan Bicentenario de Ordenamiento Territorial (POT) durante un acto que se desarrolló en el Salón Dorado de gobernación. “El Plan Bicentenario 1882–2082 vuelve a poner el interés público en el centro de las decisiones sobre el futuro platense, no el interés del que llega primero ni del que más puede, sino el de la comunidad”, sostuvo Alak, y continuó: “Las crisis recientes demostraron la importancia de contar con Estados presentes y con capacidades públicas sólidas; una ciudad no se ordena sola”.

“Este es el primer instrumento integral de planificación territorial contemporánea con el que cuenta la capital bonaerense, y queremos que sirva de referencia para otros municipios de la Provincia, porque significa pensar más allá de nosotros en espacio y también en tiempo: una planificación genuina orienta decisiones que exceden los períodos de gobierno”, enfatizó el mandatario.

Además, el intendente platense destacó que “La Plata nació como un futuro posible que se concretaba en 1882” y resaltó: “Esa pulsión puede y debe extenderse a su bicentenario, por nuestros nietos, bisnietos y los que le darán continuidad al sueño iluminista de nuestros antepasados hecho realidad; hagamos de este camino a 2082 una oportunidad histórica: para honrar el pasado, para proyectar el futuro y para convertir ese legado en un proyecto compartido por las generaciones que vendrán”.

Por su parte, Bianco expresó: “Cuando el gobernador Axel Kicillof inició su gestión en diciembre de 2029, sólo nueve municipios contaban con planes de ordenamiento territorial. Hoy ya son 25, una prueba del trabajo que venimos desarrollando para jerarquizar la planificación del territorio bonaerense”.

Cabe destacar que participaron de la actividad el reconocido arquitecto y urbanista catalán Josep María Llop Torné; y el concejal Sergio Resa; entre otras autoridades presentes.

SEIS GRANDES ESTRATEGIAS

El POT se ordena en seis grandes estrategias, siendo la primera de ellas restaurar el equilibrio ecológico y regular el agua con una infraestructura verde y azul de corredores, parques y reservorios. De igual modo, apunta a consolidar una ciudad compacta, con límites claros para el crecimiento urbano; mientras que también busca poner en valor el patrimonio y reafirmar el rol de La Plata como capital de la provincia, ciudad universitaria, referente cultural y gran centro de encuentro latinoamericano.

Conjuntamente, propone diversificar la matriz productiva cuidando el cinturón hortícola y apostando al conocimiento y la innovación. Asimismo, plantea integrar movilidad, conectividad y logística con transporte público, ferrocarril y movilidad activa; en tanto que busca fortalecer la gestión para que el plan no sea un papel sino una práctica.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

Para cumplir los objetivos, se dispusieron herramientas concretas:

* En las zonas de alta peligrosidad hídrica se restringe la urbanización y se preserva el suelo que regula el agua. Cada nueva urbanización cede suelo para espacios verdes, calles y equipamiento comunitario y retiene el agua de lluvia dentro de sus propios límites.

* Se dota de reglas claras al Banco Municipal de Inmuebles para que la tierra esté al servicio del hábitat, los equipamientos y el espacio público. En ese marco, la contribución por Valorizaciones Inmobiliarias significa que cuando una decisión pública hace que el suelo valga más, una parte de ese valor vuelve a la comunidad. Dichos recursos van a un Fondo Municipal de Desarrollo Urbano y Territorial para financiar vivienda, integración de barrios populares, infraestructura y espacios públicos.

* Se incorpora la participación ciudadana: acceso a la información, publicidad de los actos urbanísticos y un Consejo de Ordenamiento Urbano y Territorial para el seguimiento de las políticas.

UN INSTRUMENTO TÉCNICO Y POLÍTICO

El POT es el instrumento técnico y político que establece el modelo de desarrollo, la ocupación y los usos del suelo en todo el partido. Orienta el crecimiento urbano, integra las políticas públicas y promueve un desarrollo territorial equitativo y sostenible con perspectiva de largo plazo.

Su planificación contempla la regulación del crecimiento demográfico, la protección de las áreas productivas y del cordón frutihortícola, el cuidado de los espacios de valor ambiental y las cuencas hídricas, y una distribución equilibrada de infraestructuras, servicios y redes viales. Entre los ejes del proceso de actualización se destacan la integración del territorio periurbano, la consolidación de subcentralidades en las delegaciones y la gestión sostenible del cordón frutihortícola platense.

La presentación de Alak en Gobernación

Su elaboración fue liderada por la Municipalidad de La Plata en articulación con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y con organismos bonaerenses, entre ellos la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial, la Jefatura de Asesores del Gobernador, los ministerios de Gobierno, Ambiente y Hábitat y Desarrollo Urbano, la Autoridad del Agua y ARBA. También participaron la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Católica, la Universidad Tecnológica Nacional, la Comisión de Investigaciones Científicas y los colegios profesionales, mientras que el financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) permitió incorporar asistencia técnica de la consultora Centro de Estudios y Proyectos del Ambiente (CEPA).