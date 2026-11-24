La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y el Astillero Río Santiago presentaron oficialmente la primera vivienda de América Latina edificada en su totalidad mediante tecnología de impresión 3D de fabricación nacional.

La iniciativa surgió de un acuerdo institucional entre el ámbito académico y la industria estatal para diseñar una impresora de gran porte capaz de ofrecer una respuesta innovadora al déficit habitacional.

La exhibición de la obra terminada contó con una recorrida encabezada por el presidente de la casa de estudios, Fernando Tauber, el arzobispo platense, monseñor Gustavo Carrara, y autoridades de la planta naval ensenadense.

La unidad construida abarca una superficie cubierta de 55 metros cuadrados y demandó el empleo de 12,8 metros cúbicos de hormigón. Su distribución interior contempla dos dormitorios, un baño y un ambiente integrado de cocina, comedor y estar, a lo que se suman sectores de guardado y un espacio técnico para el lavarropas y el termotanque.

Además, el diseño arquitectónico incorporó criterios bioclimáticos que permiten orientar la casa según las características del terreno para maximizar la luz natural y la ventilación cruzada.

En el plano técnico, el equipamiento opera a través de un pórtico móvil montado sobre rieles con un cabezal extrusor que deposita capas sucesivas de mortero cementicio.

A partir de planos digitales, la máquina reproduce con exactitud tanto los muros exteriores como los tabiques internos. Uno de los mayores logros científicos del equipo universitario consistió en formular una mezcla capaz de fluir sin obstrucciones por el sistema de bombeo y, de manera simultánea, fraguar con la rapidez necesaria para soportar el peso de las capas superiores.

Con este prototipo finalizado, los impulsores del desarrollo proyectan ahora la fabricación de decenas de nuevos equipos para escalar la producción en serie. Según subrayó el titular de la UNLP, multiplicar la disponibilidad de estas impresoras permitirá al Estado acortar drásticamente los plazos de obra y levantar barrios enteros en cuestión de pocos días.