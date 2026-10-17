Primavera atípica en La Plata: es el octubre más frío de la última década



La transición primaveral en la región platense mostró este año un comportamiento climático atípico. De acuerdo con los registros oficiales, la temperatura media climatológica histórica para los primeros quince días de octubre se ubica habitualmente en 15.8 °C, un parámetro que refleja el avance de la estación con marcas promedio que oscilan entre los 19 °C y 21 °C de máxima, y los 11 °C y 12 °C de mínima. Sin embargo, el balance de la primera quincena de 2026 quebró esa dinámica tradicional al arrojar una media de 13.3 °C, lo que representa una anomalía térmica negativa de -2.5 °C respecto de los valores normales.

Este escenario de frío persistente y alta humedad estuvo condicionado por la sucesión de ingresos de aire polar, una cobertura nubosa densa y la recurrencia de tormentas que tuvieron su punto cúlmine hacia la mitad del mes. Precisamente, el pasado 15 de octubre la ciudad experimentó una jornada desapacible, con precipitaciones y marcas térmicas acotadas que apenas se movieron entre los 12 °C de mínima y los 17 °C de máxima.

Al contrastar este desempeño con el comportamiento registrado en el mismo período durante la última década (2016-2025), se advierte la magnitud del desvío actual. Los antecedentes inmediatos mostraban una clara inclinación hacia escenarios más benignos o netamente cálidos. En 2025, el corte quincenal exhibió un fuerte contraste con una jornada plenamente primaveral que se movió entre los 15 °C y 24 °C, mientras que el año 2024 se posicionó como el registro más cálido de la muestra, con condiciones de carácter casi estival que alcanzaron los 26 °C de máxima y una mínima de 16 °C.

A su vez, el año 2023 se había presentado templado y seco con máximas de 22 °C, y si bien se registraron antecedentes de quincenas frescas y húmedas —como en 2022, con oscilaciones de entre 10 °C y 17 °C, o mañanas invernales de hasta 7 °C en 2021—, el promedio general de la franja comprendida entre 2016 y 2020 se había mantenido en un rango de estabilidad de entre 15.2 °C y 16.5 °C.

De este modo, el arranque de octubre de 2026 se consolida como uno de los periodos más fríos y húmedos de los últimos diez años en La Plata, interrumpiendo de manera abrupta la tendencia hacia quincenas de primavera anticipada que se habían sucedido de forma consecutiva en las temporadas precedentes.

El cambio climático global

Este fenómeno de oscilaciones térmicas abruptas y eventos meteorológicos contrastantes se inserta en un debate más amplio sobre las transformaciones globales del clima y la alteración de los patrones estacionales tradicionales.

Según los informes de la Organización de las Naciones Unidas y el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, la dinámica climática actual combina procesos de carácter irreversible a escala humana con otros factores que todavía pueden ser mitigados mediante la acción directa sobre las emisiones globales.

Entre los impactos de carácter permanente o de recuperación centenaria figuran la pérdida sostenida de glaciares, la elevación paulatina del nivel del mar impulsada por la expansión térmica de los océanos, la acidificación de las aguas profundas y la pérdida irreversible de biodiversidad en diversos ecosistemas.

No obstante, los organismos científicos señalan que la temperatura global y la intensidad de los eventos extremos presentan márgenes de acción: si bien la superación transitoria de ciertos umbrales térmicos globales es prácticamente ineludible a corto plazo, reducir a cero las emisiones netas y extraer dióxido de carbono de la atmósfera permitiría estabilizar y descender la temperatura planetaria con el tiempo, limitando la gravedad de futuras sequías, olas de calor y tormentas recurrentes como las que condicionaron este inusual octubre en la región.