El tiempo se presentaba este jueves en La Plata y alrededores con cielo ligeramente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 8 grados y máxima de 25, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Luego de la presente jornada primaveral, se prevé una seguidilla de días con marcas térmicas más afines al verano.

Según las previsiones del organismo oficial, el viernes oscilará entre cielo parcialmente nublado y ligeramente nublado, y a su vez tendrá vientos leves y temperatura mínima de 17 grados y máxima de 30 grados.

Para el sábado el pronóstico es de cielo ligeramente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 18 grados y máxima de 31. El domingo las condiciones serán similares, aunque el termómetro marcaría 18 grados de mínima y 32 de máxima.

En el comienzo de la semana que viene se mantendrán las temperaturas elevadas y el sol radiante. Se aguarda una merma térmica más propia de la primavera recién para el miércoles, con un retroceso de la máxima a 26 grados, de acuerdo con el reporte actualizado del SMN.