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Para disfrutar el feriado

Primavera en esplendor este lunes en La Plata, aunque hay chaparrones a la vista

Luego de un domingo agradable, se mantenhttps://cms.fmlaredonda.com/admin/mis-notasdrán las buenas condiciones en la Ciudad. El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional

Por Redacción

Luego de un domingo súper primaveral, el buen clima se mantendrá este lunes feriado en La Plata, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Según el organismo oficial, se aguarda cielo despejado a lo largo de la jornada, vientos de hasta 32 kilómetros por hora y temperatura mínima de 8 grados y máxima de 25 grados. El buen tiempo permitirá a los platenses disfrutar del feriado largo por la visita que realiza en el país el papa León XIV.

Mañana las temperaturas se mantendrán en niveles agradables, entre 14 y 25 grados, mientras que el cielo estará parcialmente nublado en la primeras horas y luego, hacia la tarde, cambiará a mayormente nublado acomopañado de vientos leves.

El miércoles estará atravesado por cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 28. Asimismo se advierte por probabilidad de chaparrones en el orden del 40 por ciento.

Para el jueves, el SMN anunció cielo parcialmente nublado durante todo el día, con una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 27. El organismo descartó precipitaciones.

En tanto que para el viernes está previsto clima templado a cálido, con cielo parcialmente nublado a mayormente nublado, aunque se pronosticó que podrían aparecer lluvias y chaparrones hacia la tarde y la noche.

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