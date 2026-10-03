Primavera para los usados: las ventas se mueven con el crédito

En un mercado que viene marcado por la caída en las ventas, septiembre abrió una expectativa de recuperación para los autos usados: fue el segundo mejor noveno mes en los últimos 31 años, según registros del sector. En La Plata, las concesionarias también registraron un repunte de las operaciones, impulsado en parte por el acceso a líneas específicas de crédito bancario lanzadas en forma reciente. Ahora, la expectativa está puesta en que este movimiento pueda sostenerse durante los próximos meses.

El dato surge del informe mensual de la Cámara del Comercio Automotor (CCA). Su secretario, Alejandro Lamas, señaló que el mercado creció 10% respecto de agosto y tuvo un volumen similar al de septiembre de 2025.

Para Lamas, el movimiento estuvo vinculado principalmente con una mayor oferta de créditos, la baja de las tasas de financiación y el reacomodamiento de los precios de los vehículos.

La financiación aparece así como uno de los factores que ayudaron a reactivar las operaciones. En los últimos meses, distintos bancos comenzaron a ofrecer líneas para la compra de autos nuevos y usados, con opciones de tasa fija y también ajustadas por UVA.

La nueva línea de crédito UVA que lanzó el mes pasado el Gobierno nacional permite financiar hasta el 100 por ciento del valor del vehículo, con un tope de $100 millones y plazos de hasta 60 meses. Alcanza a autos nuevos y usados de hasta 10 años, con tasas de entre el 19 y 25 por ciento anual.

Por su parte, la banca pública bonaerense ofrece préstamos de hasta $50 millones para cubrir el total de la compra. La modalidad UVA parte de una tasa de UVA más 6 por ciento anual, con devolución en hasta 48 meses. También hay una alternativa tradicional, con tasa fija desde el 55 por ciento anual y un período de hasta 72 meses. En este caso, para un crédito de $10 millones, la cuota estimada es de unos $235 mil mensuales en la línea UVA, a 48 meses. En el caso de tasa fija, con un plazo de 72 meses, el pago ronda los $477 mil.

El mercado local

En La Plata, septiembre también terminó con un recuperación en el mercado de autos usados. Así lo señaló Carlos Sandoval, gerente de una reconocida concesionaria de 13 entre 526 y 527.

“Fue un mes que arrancó muy tranquilo, pero tuvo una repunte antes de terminar y cerró bien”, explicó Sandoval. Según contó, la cantidad de consultas fue similar a la de otros meses, pero la diferencia es que se concretaron más operaciones.

El crédito fue uno de los factores que, según el responsable de la concesionaria, ayudó a movilizar el mercado. También mencionó la fluctuación del valor del dólar durante septiembre como otro elemento que pudo impulsar a quienes estaban en condiciones de cambiar el vehículo.

En el mercado platense, los compradores buscan principalmente autos chicos y hatchback (carrocería de dos volúmenes que integra el baúl con la cabina). Entre los modelos más requeridos aparecen el VW Up, Renault Kwid, Volkswagen Gol y Peugeot 208. Los valores rondan entre los 17 y 20 millones de pesos. Según Sandoval, se financian con cuotas de entre 500 y 700 mil pesos.

Al respecto, explicó que “hoy el comprador llega más pendiente del valor de la cuota que del precio total del auto”. En esa línea, señaló que las cuotas de entre 500 y 700 mil pesos fueron las que más se movieron durante septiembre.

Otro dato que destacó fue la estabilidad de los precios de los usados. “Hace 60 días no tenemos movimiento con los valores”, afirmó, al explicar que en ese período no se registraron aumentos.

De cara a los próximos meses, el sector espera que el movimiento pueda sostenerse. “No sé si va a crecer, pero sí esperamos que se sostenga”, sostuvo Sandoval.

Ariel Romero, de una concesionaria situada en 20 y 73, también registró un buen movimiento durante septiembre. “Fue un buen mes. Hace más o menos un mes y medio que se reactivaron mucho las consultas”, señaló.

Según explicó, el aumento se concentró en vehículos de menor precio. “Hay más ventas, pero se están vendiendo los autos más baratos”, afirmó, al indicar que los usados de menos de 18 ó 20 millones de pesos concentran la demanda.

Según Romero, los más caros compiten con los cero kilómetro, que ofrecen otros descuentos y financiación. Por eso, consideró que “el precio del usado está obligado a bajar. Si no, competís contra un cero kilómetro y es imposible”.