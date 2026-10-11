La primavera avanza, pero el sol sigue sin aparecer de manera sostenida en La Plata. Las jornadas con cielo cubierto, humedad y lluvias intermitentes se repiten y detrás de este escenario hay un fenómeno meteorológico conocido como bloqueo atmosférico, que altera la circulación habitual de los sistemas de presión y dificulta los cambios en las condiciones del tiempo.

Según explicó el meteorólogo Mauricio Saldivar a Infobae, la persistencia de la nubosidad y las precipitaciones responde a un sistema de altas presiones sobre el Atlántico Sur, combinado con áreas de baja presión frente al Río de la Plata. Esta configuración dificulta el avance habitual de los frentes y favorece la llegada de aire húmedo desde el este hacia el continente.

La combinación con zonas de bajas presiones en niveles medios de la atmósfera contribuye a sostener las condiciones de cielo cubierto y lluvias intermitentes. De esta manera, la nubosidad puede mantenerse durante varios días, con mejorías temporarias pero sin una apertura definitiva del cielo.

Qué es un bloqueo atmosférico y por qué prolonga los días grises

Un bloqueo atmosférico es una configuración de circulación que dificulta el desplazamiento habitual de los sistemas meteorológicos. En este caso, la disposición de las áreas de alta y baja presión favorece la persistencia de los vientos del sector este, que transportan humedad desde el océano hacia la región.

Cuando esa humedad se mantiene disponible en la atmósfera, aumentan las condiciones para la formación de nubes bajas y precipitaciones. El resultado es una sucesión de jornadas grises, con períodos de lluvia y algunas mejoras que no necesariamente anticipan un cambio duradero.

El especialista aclaró que este fenómeno no depende directamente de El Niño. Si bien ese patrón climático puede favorecer escenarios más húmedos, el bloqueo responde a una dinámica de circulación atmosférica que también puede producirse sin su presencia.

Cómo seguirá el tiempo en La Plata

De acuerdo con el pronóstico, las mejorías previstas para el fin de semana serán temporarias y no marcarán necesariamente el final de este período de inestabilidad. Las condiciones favorables para lluvias débiles e intermitentes podrían extenderse durante la próxima semana, mientras el bloqueo atmosférico continúe activo.

En ese escenario, se espera que los días con cielo cubierto se alternen con algunos claros, sin que eso implique una recuperación sostenida de las condiciones primaverales.

Una primavera con más lluvias en el centro y norte del país

Las perspectivas estacionales citadas por los especialistas apuntan a una primavera con mayores precipitaciones, principalmente en el este y norte de la Argentina. Entre las regiones mencionadas aparecen la Mesopotamia, Santa Fe, el este del Chaco y Formosa, además de Uruguay y el sur de Brasil.

La meteoróloga Cindy Fernández, de Meteored, señaló que las condiciones asociadas a El Niño favorecen los episodios de lluvia, especialmente en el este argentino. También advirtió que, aunque el mayor riesgo de precipitaciones extremas se concentra en el Litoral, la provincia de Buenos Aires no queda al margen de estos eventos.

De todos modos, los especialistas remarcan que los pronósticos estacionales no permiten anticipar con precisión la secuencia de lluvias y días despejados para cada localidad. Por eso, las perspectivas generales para la primavera no reemplazan los pronósticos diarios para La Plata y sus alrededores.

La persistencia del cielo gris, entonces, responde a una combinación de humedad y circulación atmosférica que puede prolongar las condiciones actuales. Para que el sol vuelva a imponerse durante varios días, será necesario que ese patrón pierda fuerza y permita una modificación más estable del tiempo.