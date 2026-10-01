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Primeras Jornadas de salud Materno Infantil

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Por Redacción

Se realizarán hoy y mañana en la Ciudad las primeras Jornadas de Salud Materno Infantil, en el Pasaje Dardo Rocha y en el Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, distrito 1.

Según se informó, el encuentro es organizado por la “Fundación Ludovica” del “Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata” y cuenta con el apoyo de la Comisión de Investigaciones Científicas.

Según se informó, la actividad tiene como objetivo fortalecer la capacitación de profesionales y el intercambio de conocimientos en áreas críticas de la salud neonatal y pediátrica, impactando directamente en la calidad de atención de los niños y niñas de nuestra región, explicaron los organizadores del encuentro.

También se destacó la trayectoria de la “Fundación Ludovica” en el sostenimiento de la Casa Ludovica y su apoyo constante al hospital público, que avala la relevancia social, científica y comunitaria de esta iniciativa.

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