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Según el SMN

Probables chaparrones y amenaza de tormentas este miércoles en La Plata

El cielo se mantendrá encapotado en la Ciudad durante la jornada de feriado bonaerense por la visita del papa León XIV a Luján. El pronóstico extendido

Por Redacción

El feriado bonaerense por la visita del papa León XIV a la ciudad de Luján transcurrirá en La Plata con probabilidad de chaparrones y amenazas de tormentas entre esta mañana y el mediodía, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en tanto que hacia la tarde el cielo se mantendrá parcialmente nublado. Las temperaturas se ubicarán entre 17 y 26 grados.

Para el jueves se aguarda cielo algo nublado a parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 18 grados y máxima de 27.

En tanto que el viernes se presentará con cielo parcialmente nublado a mayormente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 17 grados máxima de 26.

Las condiciones se mantendrán en el inicio del fin de semana, mientras que el domingo se aguarda que cielo despejado y temperaturas de entre 15 y 24 grados

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