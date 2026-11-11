Probables chaparrones y amenaza de tormentas este miércoles en La Plata

El feriado bonaerense por la visita del papa León XIV a la ciudad de Luján transcurrirá en La Plata con probabilidad de chaparrones y amenazas de tormentas entre esta mañana y el mediodía, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en tanto que hacia la tarde el cielo se mantendrá parcialmente nublado. Las temperaturas se ubicarán entre 17 y 26 grados.

Para el jueves se aguarda cielo algo nublado a parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 18 grados y máxima de 27.

En tanto que el viernes se presentará con cielo parcialmente nublado a mayormente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 17 grados máxima de 26.

Las condiciones se mantendrán en el inicio del fin de semana, mientras que el domingo se aguarda que cielo despejado y temperaturas de entre 15 y 24 grados