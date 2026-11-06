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La Región

Problema sin solución: vecinos hicieron una canaleta en la vereda por una pérdida de agua en Villa Elvira

Por Redacción

Una grave pérdida de agua genera serias complicaciones y malestar entre los frentes barriales de la localidad de Villa Elvira. Los vecinos de la calle 3 entre 79 y 80 se vieron obligados a recurrir a soluciones improvisadas y excavar por sus propios medios una canaleta en la vía pública para impedir que el caudal acumulado termine inundando el interior de sus viviendas.

La situación, que se arrastra desde hace días, fue canalizada formalmente ante la empresa prestadora del servicio mediante el número de reclamo 4121345. Sin embargo, la respuesta operativa por parte del personal técnico sigue ensanchando la bronca de la zona.

A pesar de las reiteradas comunicaciones telefónicas entabladas con Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), donde las operadoras aseguraron en diversas oportunidades que las cuadrillas de reparación se apersonarían en el domicilio para solucionar el desperfecto, hasta la fecha ningún técnico ni operario se acercó al lugar.

Ante la inacción de la compañía estatal y la permanente acumulación de agua sobre la calzada y la vereda, las familias de la cuadra debieron tomar cartas en el asunto para proteger sus inmuebles.

La canaleta efectuada de forma casera busca desviar el curso de la pérdida hacia el zanjón más cercano, evitando males mayores sobre los cimientos y el ingreso de los hogares. Los vecinos del barrio exigen una pronta respuesta oficial y la inmediata presencia de los trabajadores de ABSA antes de que el derrame continúe deteriorando la cinta asfáltica y la infraestructura del lugar.

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