Programa de festejos para el 34 aniversarios de San Carlos, este sábado

La Municipalidad celebrará el 34° aniversario de San Carlos este sábado 7, de 13 a 18 en 131, entre 33 y 34. Se desarrollará una feria, un desfile y se sumará una serie de espectáculos en vivo. Según se informó desde la Comuna, actuarán el Dúo Tahiel, Los Waikes y Gloria Jerez, que harán cantar y bailar al público al ritmo de sus propuestas musicales. El objetivo es “celebrar su historia y fortalecer la identidad barrial a través de la cultura, las tradiciones y el encuentro comunitario.

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