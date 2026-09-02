Pronóstico del tiempo | Tormentas en La Plata y se activa otra ola polar

La Plata ya se pone en guardia otra vez por el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cual indica que este miércoles 2 de septiembre llegarán tormentas fuertes.

El organismo, en su reporte matutino, da cuenta de que por la noche existe un 70% de chances de que se produzca el fenómeno, que estaría acompañado por actividad eléctrica. Además podrían producirse ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, con viento que soplará del noroeste. Para hoy se espera una temperatura máxima de 19 grados pero en las próximas horas comenzará a descender la temperatura.

Avanza un frente frío hacia La Plata

La jornada de hoy estará marcada por la inestabilidad, y las condiciones meteorológicas comenzarán a cambiar con el desplazamiento de un frente frío que avanzará desde la Patagonia hacia el centro del país y especialmente sobre la provincia de Buenos Aires.

Según el pronóstico, las áreas de mal tiempo se desplazarán rápidamente desde La Pampa hacia el sur y el centro bonaerense entre la madrugada y la tarde. Si bien no se prevén grandes acumulados de lluvia, existe la posibilidad de que se produzca granizo de manera localizada.

Lo cierto es que durante esta noche y las primeras horas del jueves, el frente continuará su recorrido hacia el norte de la provincia de Buenos Aires y alcanzará también nuestra región y la Ciudad de Buenos Aires, como así también el sur de Entre Ríos.

En tanto que tras el paso del frente tormentoso, el tiempo tenderá a mejorar mañana, por lo que la nubosidad comenzará a disminuir. Mientras que el viento del sudoeste ganará intensidad, favoreciendo una marcada baja de las temperaturas hacia la noche.

El SMN marca que desde el viernes una masa de aire de origen polar ingresará por el extremo sur del país y avanzará progresivamente hacia el centro y norte de Argentina. Al punto que en La Plata la mínima será de 6 grados. Mientras que desde el sábado, el aire frío alcanzará buena parte de la región central, acompañado por fuertes vientos del sector sur y una importante disminución de las temperaturas, que tocarán su pico mínimo entre el domingo y el lunes, donde se espera que en nuestra región el termómetro marque apenas 3 grados. En ese sentido se precisó que la combinación de ambos factores provocará además una sensación térmica aún más baja.

De esta forma, el primer fin de semana de septiembre tendrá características más propias del invierno que de la primavera, con mínimas muy bajas y la posibilidad de heladas de intensidad moderada a fuerte en amplias zonas de la Patagonia y la región Pampeana.