Proponen que las Apps se inscriban como remises

El Sindicato Independiente de Remiseros (SIR) se metió en la polémica entre los coches de aplicación y taxistas y comunicaron que “si se las aplicaciones se habilitan como remises pueden trabajar tranquilamente”.

Resaltaron en el SIR que “la actividad del transporte de pasajeros mediante vehículos particulares no carece de legislación, sino que ya se encuentra debidamente contemplada en la normativa municipal vigente —a través de la Ordenanza 9215— y respaldada en el plano laboral por el Convenio Colectivo de Trabajo 799/22”.

Javier Scaramutti, titular del SIR, dijo que “Uber, Didi y Cabify tienen abierta la posibilidad legal de inscribirse y prestar servicios utilizando flota y unidades habilitadas como remises. Al no asumir esta obligación, está el grave peligro en la seguridad vial que esto implica para la comunidad, porque los usuarios que viajan en automóviles particulares carecen de cobertura de seguro ante eventuales accidentes”.

Asimismo, el SIR cuestionó la precarización que genera este modelo en el contexto de crisis socioeconómica actual. Denunciaron que los conductores se ven obligados a concretar extensas jornadas laborales de entre 16 y 17 horas diarias para sostener sus ingresos, mientras firmas dedicadas al alquiler de vehículos operan sin controles ni clausuras por parte del área de Control Urbano local.

Exigieron los remiseros que “las plataformas ajusten su funcionamiento a la ley para garantizar un servicio seguro y en igualdad de condiciones”.