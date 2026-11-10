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La Región

Alumnos de un colegio de La Plata cortaron Av. 7: protestaron por presuntos casos de acoso

Por Redacción

Alumnos y alumnas de un establecimiento educativo ubicado en la zona de las calles 7 y 514 llevaron adelante una jornada de protesta en el acceso del colegio. El grupo de estudiantes acusa a las autoridades de supuestas maniobras de encubrimiento frente a reiterados reclamos por acoso e irregularidades que involucrarían a miembros de la institución.

La tensión escaló durante el recambio de turno, cuando un grupo numeroso de estudiantes, acompañado por padres, se concentró frente al edificio. En el marco de la manifestación, se registraron momentos de tensión que incluyeron quema de objetos, arrojaron verduras y huevos contra la fachada y realizaron pintadas en las paredes del frente con consignas como "pedófilos" y "violín". Asimismo, los reclamos derivaron en un interrupción total del tránsito sobre la avenida 7.

De acuerdo con los testimonios difundidos, las situaciones se vendrían repitiendo desde hace varios años y afectarían a estudiantes menores de edad que cursan desde el primer año del nivel secundario. Frente a lo que considerarían una inacción persistente por parte de los directivos, una parte de la comunidad estudiantil habría decidido visibilizar las acusaciones en la calle para exigir respuestas institucionales y medidas de protección urgentes.

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