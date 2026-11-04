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PREOCUPACIÓN NACIONAL

Protesta de trabajadores y afiliados de IOSFA en La Plata: "Sin cobertura hace más de un año"

Afecta a unos 8.000 afiliados en la ciudad y a más de 35 trabajadores, que podrían quedarse sin empleo antes de fin de año

Por Redacción

Manifestación matutina este miércoles en la sede de IOSFA de La Plata, ubicada en diagonal 77 y 44, donde trabajadores y afiliados reclaman respuestas ante la profunda crisis que atraviesa la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. La situación afecta a unos 8.000 afiliados en la ciudad y a más de 35 trabajadores, que podrían quedarse sin empleo antes de fin de año.

La protesta vuelve a poner en primer plano un conflicto que lleva meses sin solución. Según denunciaron desde la delegación platense, la cobertura médica se encuentra prácticamente paralizada desde hace aproximadamente un año y medio, mientras crece la incertidumbre por el futuro laboral de quienes todavía sostienen la atención administrativa de la sede.

En diálogo con El Día, Gisela y Martín, dos de los trabajadores afectados, describieron el escenario que atraviesan y la falta de respuestas de las autoridades.

"No tenemos cobertura en La Plata hace año y medio", señalaron. Además, cuestionaron la ausencia de comunicación con los responsables de la obra social: "Ponemos la cara y no sabemos qué decirles porque no tenemos comunicación con las autoridades".

Uno de los puntos que más preocupa es el cierre de las gestorías que dependían de la delegación. "Cerraron las gestorías que dependían de nosotros", explicaron, al describir el desmantelamiento progresivo de la estructura que hasta ahora permitía atender a los afiliados de la región.

La situación también impacta directamente en los beneficiarios, que deben afrontar la interrupción de tratamientos y prestaciones médicas. Durante la manifestación, una afiliada expresó su angustia por las dificultades para sostener la atención de su hija: "Desde marzo que la obra social no está pagando". Y agregó: "Mi hija puede quedar en la calle si no se paga el centro de día".

El reclamo se produce en medio del proceso de disolución y liquidación de IOSFA anunciado por el Gobierno nacional, que contempla la creación de dos nuevas estructuras: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).

Mientras se define cómo será la reorganización y qué trabajadores podrán ser incorporados a los nuevos organismos, en La Plata crece la preocupación por el futuro de los empleados y de miles de afiliados que hoy no tienen certezas sobre cómo continuarán sus coberturas.

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