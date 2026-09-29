Las quejas por los cortes de luz volvieron a multiplicarse en La Plata durante el comienzo de la semana. En el barrio San Cayetano de Melchor Romero, vecinos denunciaron que permanecen sin servicio desde el jueves pasado y, ante la falta de respuestas, realizaron un piquete en la zona de 526 y 167.

El corte afecta principalmente al sector comprendido entre las calles 161 y 167, y de 527 a 528. Allí, decenas de familias permanecen sin suministro eléctrico, mientras que en otros puntos del barrio se registra baja tensión, una situación que, según los vecinos, genera riesgos para los electrodomésticos.

La falta de energía también provocó inconvenientes en las viviendas que dependen de bombas eléctricas para contar con agua. A esto se sumaron reclamos por la pérdida de alimentos debido a la prolongada interrupción del servicio.

Los vecinos aseguran que realizaron múltiples reclamos ante Edelap, pero cuestionan la falta de soluciones y de precisiones sobre cuándo se normalizará el suministro.

También hubo cortes en Tolosa

Los inconvenientes con el servicio eléctrico también se registraron en distintos puntos de Tolosa. Durante las primeras horas de ayer, usuarios de 525 entre 3 y 7 se quedaron sin luz y, según los testimonios recogidos, permanecieron sin servicio hasta al menos el mediodía.

Más tarde, en pleno mediodía, se produjo otra interrupción en 528 entre 5 y 6, que generó nuevos reclamos de los vecinos.

Desde Edelap informaron que “se realizó una intervención en baja tensión” y señalaron que el servicio sería normalizado en breve. Sin embargo, los vecinos cuestionaron la duración de los cortes y la falta de información precisa sobre los tiempos de restitución del suministro.

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