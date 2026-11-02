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La Región

Protesta en City Bell: un grupo de feriantes cortará el Camino Centenario para exigir un espacio

Convocaron a una manifestación esta tarde frente a la estación de trenes para solicitar una lugar alternativo

Por Redacción

Un grupo de vendedores de City Bell realizará un corte sobre el Camino Centenario a la altura de la estación de trenes este martes desde las 18 horas para visibilizar su malestar por la pérdida del espacio de trabajo.

La medida de fuerza surge como respuesta a la decisión de la Municipalidad de avanzar con la renovación del espacio verde, la relocalización de la feria y el cerramiento perimetral del predio nacional ubicado en la calle 12 entre 474 y 476, donde unos 300 manteros se instalaban desde el año 2021.

Ante la imposibilidad de armar sus puestos por la reciente colocación de postes y mallas, los comerciantes exigen un sitio alternativo para sostener su actividad. Por su parte, desde la Comuna advirtieron que el 80 por ciento de los trabajadores proviene de otros distritos y confirmaron que aplicarán el mismo plan de ordenamiento del espacio público utilizado con éxito en las plazas céntricas.

Según detallaron desde la Comuna, el objetivo de la gestión es poner en valor el espacio verde y proteger el comercio local, por lo que realizarán un censo para otorgar asistencia social y ofrecer la reubicación en un nuevo predio de la zona norte de manera exclusiva a aquellos feriantes que acrediten domicilio real en la Ciudad.

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