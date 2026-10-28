Los docentes bonaerenses tendrán un adelanto en la disponibilidad de sus salarios de octubre. Según el cronograma difundido por la Provincia, los fondos para los trabajadores de la Dirección General de Cultura y Educación y de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DiPrEGeP) estarán depositados el viernes 6 de noviembre, siempre que no se presenten inconvenientes.

La fecha que figura en el calendario oficial para estos organismos es el miércoles 11 de noviembre, por lo que el dinero estaría disponible cinco días antes de ese día.

El cronograma de pagos de los empleados estatales bonaerenses comenzará el viernes 30 de octubre y se extenderá hasta el jueves 5 de noviembre para la mayoría de las dependencias provinciales. El pago de los docentes se encuentra previsto para la última fecha del calendario, aunque con la particularidad del depósito anticipado.

Calendario de pagos de estatales bonaerenses: cuándo cobran los sueldos de octubre

La Provincia difundió el cronograma de haberes para sus empleados, con fechas entre el 30 de octubre y el 11 de noviembre. Los docentes tendrán los fondos depositados el 6 de noviembre, si no hay inconvenientes.

El Gobierno bonaerense dio a conocer el calendario de pagos de los sueldos de octubre para los trabajadores de la administración pública provincial. Los depósitos comenzarán el viernes 30 de octubre y se extenderán durante los primeros días de noviembre, según el organismo al que pertenezca cada agente.

El cronograma incluye a ministerios, organismos descentralizados y poderes del Estado. En el caso de los docentes de la Dirección General de Cultura y Educación y de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DiPrEGeP), la fecha prevista oficialmente es el 11 de noviembre, aunque los fondos estarán disponibles el viernes 6, de no mediar inconvenientes.

Estatales bonaerenses: cronograma de pagos de octubre

Viernes 30 de octubre

Dirección de Vialidad.

OCEBA.

Instituto de la Vivienda.

Lunes 2 de noviembre

Ministerio de Seguridad.

Servicio Penitenciario.

Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

Patronato de Liberados.

Instituto Provincial de Lotería y Casino.

Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia.

Martes 3 de noviembre

Ministerio de Salud.

Caja de Policía.

Miércoles 4 de noviembre

Cobrarán los empleados de los siguientes organismos:

Fiscalía de Estado.

Junta Electoral.

Tribunal de Cuentas.

Asesoría General de Gobierno.

Secretaría General.

Coordinación General Unidad Gobernador.

Ministerio de las Mujeres y Diversidad.

Ministerio de Economía.

Contaduría General de la Provincia.

Tesorería General de la Provincia.

Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.

Fondo Provincial de Puertos.

Ministerio de Desarrollo Agrario.

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.

Consejo de la Magistratura.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Ministerio de Gobierno.

Ministerio de Trabajo.

Defensoría del Pueblo.

Ministerio de Comunicación Pública.

Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA).

Autoridad del Agua.

Comisión de Investigaciones Científicas (CIC).

Comisión Provincial por la Memoria.

Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC).

Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado (CORFO).

Ente Administrador Astillero Río Santiago.

Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU).

Poder Legislativo.

Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO).

Universidad Provincial de Ezeiza.

Jefatura de Asesores del Gobernador.

Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

Ministerio de Ambiente.

Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano.

Ministerio de Transporte.

Instituto Universitario Policial Provincial Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich.

Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo.

Jueves 5 de noviembre

Poder Judicial.