Proyecta PBA: estudiantes secundarios podrán formarse en oficios y obtener certificaciones antes de egresar

Los estudiantes de las escuelas secundarias orientadas de la provincia de Buenos Aires podrán comenzar a formarse en distintos oficios y obtener certificaciones profesionales antes de terminar el colegio. La iniciativa se implementará a través de Proyecta PBA, un nuevo programa de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense que busca vincular la escuela secundaria con el mundo laboral y profesional.

La propuesta alcanza a quienes cursan 4°, 5° y 6° año y funcionará bajo el concepto de “aula expandida”, con actividades que podrán desarrollarse en los Centros de Formación Profesional (CFP) y Centros de Formación Profesional e Integral (CFPI) de la Provincia. El objetivo es que los alumnos puedan incorporar nuevos saberes sin dejar de cursar sus estudios secundarios.

El programa contempla una trayectoria progresiva de tres niveles. En cuarto año se podrá realizar el Módulo de Orientación Profesional, destinado a que los estudiantes conozcan distintos sectores laborales, exploren sus intereses y se acerquen a las alternativas de formación profesional y educación superior técnica disponibles en su territorio.

Este módulo tendrá una carga de 36 horas cátedra, equivalentes a 24 horas reloj, distribuidas en ocho encuentros presenciales de tres horas cada uno.

A partir de quinto y sexto año, los alumnos podrán avanzar en trayectos de Formación Profesional y acceder a certificaciones relacionadas con diferentes oficios. Entre las opciones aparecen electricidad, soldadura, carpintería, mecánica de motos, cuidados y animación 3D, entre otras alternativas que dependerán de la oferta disponible en cada territorio.

La elección del trayecto no estará condicionada por la orientación de la escuela secundaria. Es decir, los estudiantes podrán optar por una formación profesional de acuerdo con sus intereses, las posibilidades existentes en su zona y la oferta de los centros de formación.

Las cursadas tendrán una carga de entre 8 y 10 horas cátedra semanales y se desarrollarán en las sedes o anexos de los Centros de Formación Profesional. Habrá un día presencial obligatorio por semana y podrá sumarse un segundo día voluntario destinado a la acreditación o certificación de los módulos.

Uno de los aspectos centrales del programa es que los módulos aprobados mantendrán su validez dentro del sistema de Formación Profesional. De esta manera, los conocimientos adquiridos durante la secundaria podrán integrarse posteriormente a nuevas trayectorias formativas y permitir el acceso progresivo a otras certificaciones.

Desde la Provincia remarcaron que Proyecta PBA no reemplaza la escuela secundaria ni supone una salida anticipada del nivel. Las actividades se incorporarán a las Articulaciones Formativas y a la Formación Complementaria previstas por el Régimen Académico de la Educación Secundaria.

Para llevar adelante la iniciativa, cada escuela y cada Centro de Formación Profesional deberán establecer acuerdos de trabajo para definir horarios, cronogramas, asistencia, continuidad pedagógica, acompañamiento de los alumnos y mecanismos de registro y acreditación. También deberán contemplarse las condiciones de seguridad y la cobertura de seguros.

Actualmente, la Provincia cuenta con 169 Centros de Formación Profesional que ofrecen trayectos correspondientes a 23 sectores profesionales. Según los datos difundidos por las autoridades educativas, durante 2026 se planificaron 200 dispositivos de Orientación Profesional en 23 regiones, con un alcance previsto de alrededor de 4.000 estudiantes, mientras que fueron acreditados 95 docentes orientadores.

Para 2027, la proyección oficial contempla alcanzar a unos 6.000 estudiantes por ciclo y disponer de más de 400 trayectos formativos.