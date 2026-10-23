Psicólogos que atienden por IOMA vuelven al paro por una deuda de tres meses

Los psicólogos que trabajan como prestadores del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) en el Distrito XI anunciaron un nuevo paro de 24 horas para el próximo jueves 29 de octubre. La medida responde a la falta de pago de los honorarios por las prestaciones realizadas durante los últimos tres meses.

La protesta se suma a los reclamos que los profesionales mantienen por las demoras en la liquidación de sus ingresos. Según señalaron, todavía no cobraron la totalidad de los montos correspondientes a julio, agosto y septiembre, una situación que profundiza el conflicto con la obra social bonaerense.

El reclamo también pone el foco en las dificultades que los atrasos generan para sostener la atención psicológica de los afiliados. Los tratamientos de salud mental requieren continuidad y seguimiento, por lo que la situación económica de los prestadores genera preocupación por el desarrollo de las prestaciones.

El reclamo de los psicólogos a IOMA

Los profesionales exigen que IOMA cancele la deuda acumulada por los servicios brindados durante julio, agosto y septiembre. Además, reclaman una solución que permita regularizar los pagos y evitar nuevas demoras.

Entre los principales pedidos se encuentra la normalización de los mecanismos de liquidación y pago de honorarios, con el objetivo de garantizar condiciones que permitan sostener la atención de los afiliados.

Mientras esperan una respuesta de la obra social bonaerense, los psicólogos del Distrito XI llevarán adelante el paro previsto para el jueves 29 de octubre.