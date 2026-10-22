¿Qué pasa con las calles de La Plata que son intransitables por los baches?

Uno de los problemas cotidianos a tope de los reclamos de los vecinos de La Plata es el evidente estado de deterioro de las calles, una falencia generalizada que no es cuestión propia de una zona particular sino que abarca el Casco Urbano y se extiende a lo ancho de la periferia. En el último mes, conductores y frentistas incrementaron sus reclamos y dejaron en evidencia este drama de todos los días que los lleva a lidiar con baches rompe ruedas; desniveles que sacan de circulación incluso a vehículos de servicios públicos (como camiones de recolección y patrulleros), pavimentos levantados y asfaltos "vencidos" al inevitable paso del tiempo.

Mientras, en las afueras de la Ciudad el cuadro se agudiza por arterias de tierra que, ante cada lluvia, se convierten en extensos lodazales imposible de transitar para los usuarios y que complican el desarrollo de sus actividades diarias como asistir al trabajo o llevar a sus hijos al colegio. Incluso hay zonas en las que denuncian que quedan aislados y que no pueden ingresar ambulancias, patrulleros o recolectores de basura.

El Casco Urbano, plagado de baches, pozos "traga-autos" y roturas

En el casco urbano de la Ciudad el denominador común es el abandono de la calzada, que genera roturas de vehículos, accidentes y situaciones de peligro extremo para automovilistas, ciclistas y peatones.

En la calle 15 entre 66 y 67, un enorme bache con bordes cortantes de hormigón desató la furia vecinal al afectar el paso de los colectivos de la línea 273. "Los 273 me bañan el auto", se quejó un vecino, quien contrastó el abandono con la puesta en valor de los espacios públicos: "Mi cuadra es un espanto". Tras registrarse múltiples roturas de llantas y neumáticos, advirtieron que el pozo "no es tan hondo, pero quedó con filo del hormigón y es mortífero", por lo que exigieron: "Tienen que intervenir urgente porque vamos a lamentar algo mucho más grave".

Problemas similares se registraron en 22 entre 33 y 34, donde los vecinos afirmaron que "no tenés modo de escaparle a los pozos". Un panorama idéntico reportaron frentistas de 45 entre 21 y 22 y de la esquina de 65 y 23, en donde calificaron que "la situación vial es cada vez más peligrosa". En el transcurso de este mes también se manifestaron desde 20 entre 68 y 69. "Los reclamos por los pozos al 147 llevan más de seis meses sin ser escuchados", lamentaron desde el barrio.

La falta de respuesta a la problemática quedó a la vista en 53 entre 15 y 16, en las inmediaciones de la Catedral, en donde los vecinos improvisaron un relleno con escombros para "salir del paso". "Ahora los vecinos procuraron tapar el hueco de la calle, pero muchos autos no lo ven y terminan con una rueda adentro", sostuvo un frentista de la zona. "Tienen que intervenir urgente porque vamos a lamentar algo mucho más grave", plantearon.

Un cuadro que se replica en la periferia platense

El peligro en las trazas asfaltadas se reproduce en numerosos puntos de la Ciudad. En 501 entre 144 y 147, Gorina, el pavimento destrozado provocó que una vecina al volante de una camioneta terminara dentro de una zanja, disparando fuertes críticas: "Pedimos que la gestión local transite la calle 501 que fue inaugurada con su presencia y autoridades Municipales como la principal arteria para unir City Bell, Gonnet y Gorina con La Plata. Es intransitable", sumando el reclamo por la falta de veredas para los trabajadores de la zona.

En Los Hornos, puntualmente en 134 bis y 76, la magnitud de un bache agrandado por el transporte público llevó a los frentistas a bloquear temporalmente la calle, señalando que "esto hizo que los colectivos pasen por otra cuadra del barrio, a donde generan problemas por la velocidad".

Más reclamos se efectuaron en los últimos días por el deterioro de pavimentos en 134 entre 47 y 50, San Carlos; 521 entre 8 y 9, Tolosa; sobre la avenida 419 (Arana), Villa Elisa; 30 y 79, Altos de San Lorenzo; 493 entre 16 y 16 bis, Gonnet, visibilizado en redes con la consigna "esto no es Marte, crack".

En el caso de la calle 493, los autos quedan encajados y son los mismos frentistas los que terminan ayudando a los conductores a salir. En ese marco indicaron que "al menos dos vehículos se rompieron".

En la misma línea, el deterioro operativo se evidenció en 655 de 9 a 11, en Parque Sicardi, donde a los pozos intransitables se sumó una acumulación de ramas sin recolectar durante más de cinco meses, coronando un cuadro de abandono de ese sector de la Ciudad.

Corredores de tierra, aislamiento y barro en la periferia platense

Las arterias sin asfaltar representan el foco más dramático del reclamo vecinal, profundizado por las precipitaciones y la falta de mantenimiento municipal. Zonas periféricas y nuevos barrios sufren un aislamiento parcial cada vez que llueve, lo que imposibilita el ingreso de servicios esenciales como ambulancias, patrulleros o camiones de recolección de residuos.

Un caso extremo se registró en Villa Castells, sobre la calle 4 entre 493 y 494, donde un paciente oncológico denunció con desesperación: "No entra la ambulancia para llevarme a radioterapia ya que soy paciente oncológico. Esa es la calle esta siempre así, fuimos varias veces con el delegado y no da bola dice que no le corresponde que no tiene ni un poco de escombro". La misma angustia se vive en Villa Castells, Villa Elisa y El Rincón. En este sector de City Bell los usuarios advirtieron que "el camión de basura no puede ingresar en 426 entre 139 y 141".

En Los Hornos, sobre la calle 78 de 155 a 161, un frentista resumió el hartazgo cotidiano con la frase "no puedo entrar a mi casa", detallando: "Pago impuestos, 400 lucas de luz, pago esto, pago lo otro. Y mirá lo que es... Esto es un cochinero, no se puede pasar. Acá se paga impuestos, no es que estamos enganchados o vivimos gratis. El otro día durante una persecución quedó encajado un patrullero. Está cada vez peor. No se puede pasar ni en camioneta".

Situaciones idénticas se repitieron en el barrio Fincas del Plata de 13 y 98, en Villa Elvira, donde los vecinos denunciaron inundaciones crónicas, cierres ilegales de calles con portones y la respuesta oficial de que "no hay presupuesto" para más de 300 familias, lo que los obliga a comprar escombros "con dinero de nuestro bolsillo para poder mejorar".

La situación de las calles también quedó en evidencia en torno a la calle 704 de Ignacio Correas, cuyos habitantes señalaron: "Somos un sector del pueblo que hace años espera respuestas", explicando que ante la ausencia de limpieza y zanjeo municipal "fueron los propios vecinos quienes, con esfuerzo y recursos propios, mantuvieron la calle en condiciones para poder transitarlas", pero advirtiendo que "por cuestiones económicas, ya no podemos seguir haciéndonos cargo de tareas de mantenimiento de los caminos".

Un panorama similar se reportó en Melchor Romero. En la zona de 150 y 36 el lodo aísla a los frentistas y pone en riesgo las actividades del club deportivo y social El Edén, sobre lo cual indicaron que "la calle está repleta de barro y se complica muchísimo el acceso a los hogares. No se puede circular, es intransitable" como en 515 entre 183 y ruta 36.

En 83 entre 28 y 29 de Altos de San Lorenzo y en el barrio El Toboso de Etcheverry también reportaron ser castigado por la formación de lodo, un problema que se agrava ante la circulación de camiones de productores rurales. A este cuadro se añade el reclamo histórico por la pavimentación postergada de la calle 52 entre 143 y 149, una vía fundamental para unir Los Hornos y San Carlosa.

Lo cierto es que mientras crecen los reclamos a lo ancho de la Ciudad por las falencias y carencias de la infraestructura vial en La Plata, el Municipio, se supo que la semana que viene daría a conocer un nuevo plan de bacheo.