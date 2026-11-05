Cinturón Frutihortícola de La Plata: qué reveló un estudio sobre el agua y la producción

El Cinturón Frutihortícola de la región es uno de los territorios productivos que más transformaciones experimentó durante los últimos años. Su crecimiento, los cambios en la distribución de los cultivos y la expansión de la producción bajo cubierta plantean nuevos desafíos para la utilización del agua y la planificación territorial.

Con ese escenario como punto de partida, un equipo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) desarrolló un diagnóstico que permitió analizar de manera conjunta la relación entre el agua, la producción y el territorio en los distritos de La Plata, Berazategui y Florencio Varela. El estudio se llevó adelante en el marco del Consejo Federal de Inversiones (CFI), con el impulso y acompañamiento de la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires (ADA), y buscó generar una base técnica común para pensar la gestión de los recursos hídricos y el desarrollo de la actividad frutihortícola.

Cómo cambió el Cinturón Frutihortícola de La Plata

Uno de los aspectos que permitió dimensionar el relevamiento que hicieron los expertos de la Facultad de Ingeniería fue la evolución de la superficie productiva. Según las estimaciones correspondientes a 2025, el área estudiada comprende aproximadamente 20.517 hectáreas destinadas a la producción, de las cuales unas 4.293 hectáreas corresponden a cultivos bajo cubierta.

La comparación con los registros de 2010 muestra un crecimiento significativo: en esos 15 años, la superficie productiva total aumentó alrededor de un 19%, mientras que el área ocupada por invernáculos se expandió cerca de un 21%. Sin embargo, el informe advierte que la transformación del sector no se explica únicamente por la incorporación de nuevas hectáreas. También hubo modificaciones en la distribución de las actividades productivas, con diferencias entre La Plata, Berazategui y Florencio Varela.

Los cambios reflejan un sistema en movimiento, atravesado por relocalizaciones y modificaciones vinculadas con la evolución del periurbano. Al respecto, el Mg. Nicolás Bardella, director del Grupo de Sustentabilidad y Triple Impacto (SUTI) de la Facultad de Ingeniería y responsable del estudio, destacó la importancia de abordar estas variables de manera integrada. "Este trabajo busca aportar una base técnica común para discutir el agua y el territorio. No alcanza con mirar cuánto recurso hay: también importa cómo se usa, cómo cambia la producción y qué efectos tienen esos cambios sobre la dinámica hídrica", explicó.

La presión del riego sobre el agua subterránea

Otro de los ejes centrales del diagnóstico fue el uso del agua subterránea para sostener la actividad productiva. De acuerdo con las estimaciones realizadas, el volumen destinado al riego equivale aproximadamente al 76,6% de la recarga potencial anual calculada para el área de estudio. El indicador permite dimensionar la relevancia que tiene esta actividad dentro del balance hídrico de la región.

No obstante, los especialistas aclararon que ese porcentaje no representa el consumo total de agua del territorio. El cálculo no contempla todos los usos domésticos, industriales, ganaderos y urbanos, ni la totalidad de los regímenes de bombeo existentes. Por ese motivo, Bardella señaló que el resultado debe interpretarse como una referencia sobre la presión que ejerce el riego sobre el recurso disponible. El estudio también remarcó la necesidad de mejorar los registros de perforaciones, avanzar en la medición de los caudales extraídos y mantener un seguimiento sistemático de los niveles de agua subterránea.

En cuanto a la calidad del recurso, los muestreos detectaron distintas situaciones en los acuíferos Pampeano y Puelche. También se identificaron parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos que requieren controles y monitoreos continuos.

El impacto de los invernáculos en el escurrimiento de las lluvias

La expansión de la producción bajo cubierta también tiene consecuencias sobre el comportamiento del agua de lluvia. A diferencia de los cultivos a cielo abierto, los invernáculos modifican las condiciones de infiltración y escurrimiento, un aspecto que puede incidir directamente en los sistemas de drenaje de las zonas rurales.

Para evaluar ese impacto, el equipo realizó una modelación sobre una parcela productiva tipo y comparó distintos escenarios. Los resultados mostraron diferencias importantes en los caudales máximos. En una situación de cultivo a cielo abierto, el pico de escurrimiento se estimó en aproximadamente 0,06 metros cúbicos por segundo. En cambio, cuando el agua proveniente de los invernáculos se descarga directamente hacia el exterior del predio, ese valor asciende a 0,36 m³/s.

La simulación también permitió evaluar alternativas para reducir ese aporte. La incorporación de mecanismos de infiltración, como trincheras o pozos secos, logró disminuir el caudal pico hasta aproximadamente 0,11 m³/s. De esta manera, el trabajo identificó herramientas concretas que podrían contribuir a moderar el volumen de agua que llega a las zanjas, los caminos rurales y los sistemas de drenaje.

Relevamientos y encuentros con las comunidades rurales

El diagnóstico no se limitó al análisis de información técnica. También incluyó recorridas y relevamientos de campo, además de cinco talleres participativos con integrantes de las comunidades rurales de La Plata, Berazategui y Florencio Varela. Esos encuentros permitieron intercambiar experiencias y conocimientos sobre el uso del agua, las condiciones de producción y las principales problemáticas que atraviesa el territorio.

A partir de ese trabajo, se discutieron distintas alternativas para mejorar la gestión de los recursos y acompañar las transformaciones de la actividad frutihortícola. Entre las propuestas surgidas del estudio se encuentra la necesidad de fortalecer los sistemas de monitoreo de los niveles, los caudales y la calidad del agua, además de perfeccionar los registros de perforaciones existentes.

También se planteó avanzar en la incorporación de sistemas de drenaje sustentable y contemplar criterios hídricos en los procesos de planificación territorial. Otro de los puntos destacados fue la importancia de mejorar la articulación entre los organismos públicos, los municipios, los productores y las instituciones técnicas para abordar de manera coordinada los desafíos de la región.

Como se indicó, el trabajo fue concebido como una herramienta técnica para acompañar la planificación y la gestión del Cinturón Frutihortícola. Los investigadores explicaron que su aporte principal consiste en reunir información hídrica, territorial y productiva que habitualmente se analiza por separado, con el objetivo de ofrecer una mirada integral sobre uno de los principales espacios de producción de la región.

El documento completo, que incluye los resultados del relevamiento y los análisis realizados, puede consultarse de manera pública en el repositorio institucional SEDICI de la Universidad Nacional de La Plata (https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/197636)