El calvario de los cortes de luz en La Plata no da tregua. Esta vez, el reclamó estalló en Melchor Romero, donde los vecinos de Colonia Urquiza están cansados de que sople un poco de viento y caigan dos gotas de lluvia para quedarse a oscuras durante horas. La tormenta del viernes a la madrugada los dejó doce horas sin servicio, un problema que se repite desde hace años pese a los reclamos a Edelap. Denuncian postes deteriorados, cables entre las ramas y reparaciones a medias, y apuntan a “la falta de mantenimiento” de la red eléctrica.

El último temporal dejó en evidencia el problema. Según contó un vecino a este diario, se cayeron tres postes, que al desplomarse arrastró los cables y dejó sin luz a varios usuarios. El servicio se restableció recién a las cuatro de la tarde, tras medio día sin suministro.

La caída de postes es una constante cada vez que hay tormentas fuertes. Oscar Amigo, quien reside en la zona hace más de 60 años, aseguró que en ocasiones llegaron a desplomarse hasta ocho seguidos. “Hemos estado dos o tres días sin luz por esta situación”, sostuvo al describir los perjuicios que sufren los vecinos.

Es que uno de los principales reclamos apunta al mal estado de los postes. Amigo estimó que entre el 60 y el 70 por ciento están caídos o quebrados y denunció que, en lugar de reemplazarlos, Edelap los “emparcha” al colocar otro al lado para sostener el que se rompió.

A esto se suma que los cables están en contacto con las ramas de los árboles, que con el viento suelen provocar cortocircuitos y dejar a los vecinos sin luz. Según contó, estos episodios también provocaron incendios en transformadores.

“Esta semana cambiaron un poste, pero dejaron otro caído, a unos metros del jardín de infantes, en la zona de 186 y 192, con los cables colgando entre las ramas”, denunció Amigo, al advertir sobre el peligro que representa esta situación para los chicos que concurren al establecimiento.

Los vecinos aseguran que llevan meses reclamando a la Edelap por cables caídos y reparaciones pendientes, sin obtener soluciones.

“No hay respuestas. Y cuando contestan, sus tiempos son peores que los de la Justicia. Vienen cuando se les canta”, se quejó Amigo indignado por esta situación. Además, agregó: “Antes, la excusa era que las tarifas que pagábamos eran irrisorias. Pero en los últimos años, los valores aumentaron terriblemente y la inversión no se ve”.

En este sentido, un vecino que prefirió resguardar su identidad describió el impacto de las tarifas en el bolsillo de los usuarios. Como ejemplo, contó que en octubre pagó $131.278, frente a los $45.155 que había abonado en 2025. Además, aseguró que en Colonia Urquiza pagan más por estar en una zona rural: “Incluso, para las casas de familia”, señaló. Para graficar la diferencia, indicó que en una vivienda del centro de Melchor Romero el kilowatt cuesta actualmente $174,29, frente a los $204,48 que pagan en la zona.

Amigo contó que ante esta situación la mayoría de los vecinos tiene grupos electrógenos. “Es imposible vivir de otra manera, porque cuando se corta la luz terminás tirando lo que tenés en la heladera”, indicó.