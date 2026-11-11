Quejas contra un country de City Bell por un "basural a cielo abierto" en calle 467 y 141

Un nuevo reclamo vecinal por la acumulación de basura volvió a poner el foco en City Bell. Esta vez, las quejas apuntan contra un country de la zona de calle 467 y 141, donde se habría formado un verdadero "basural a cielo abierto".

Las imágenes del lugar muestran una importante cantidad de residuos acumulados entre la vegetación, con bolsas de basura, plásticos, cartones, restos de poda y otros desperdicios esparcidos sobre el terreno.

El estado del sector despertó el malestar de quienes advirtieron sobre la situación y manifestaron su preocupación por las condiciones ambientales y sanitarias del lugar.

La acumulación de desechos en espacios abiertos no solo genera un impacto visual negativo, sino que también puede favorecer la aparición de roedores, insectos y otros problemas vinculados a la falta de higiene.

El reclamo vuelve a instalar el debate sobre la disposición de los residuos y el mantenimiento de los espacios en los alrededores de los barrios privados de City Bell, donde los vecinos esperan respuestas y una solución para evitar que el lugar continúe convirtiéndose en un basural.