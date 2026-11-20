Los residentes de la zona aseguran que desde hace dos semanas los alumnos de quinto y sexto año realizan presentaciones de promoción y celebraciones de egresados entre las 5 y las 7 de la mañana. Afirman que hicieron reiterados reclamos al 147 y cuestionan la falta de intervención de Control Urbano.

Los festejos de los estudiantes secundarios por el cierre del ciclo lectivo volvieron a generar malestar entre los vecinos del centro de La Plata. En particular, residentes de los alrededores de Plaza Moreno manifestaron su preocupación por las presentaciones de promoción de los alumnos de quinto año y las fiestas de egresados de quienes cursan sexto, que, según denunciaron, se realizan durante la madrugada y con el uso de pirotecnia.

De acuerdo con los testimonios recibidos por EL DÍA, la situación se repite desde hace aproximadamente dos semanas y se intensificó durante los últimos días. Los vecinos aseguran que las celebraciones tienen lugar durante jornadas laborales, generalmente entre las 5 y las 7 de la mañana, un horario en el que muchos residentes todavía descansan antes de comenzar sus actividades.

"Hace una semana que todos los días laborales de la semana hacen esto entre las 5 y las 7 de la mañana. La pirotecnia es ilegal y Control Urbano está ahí sin hacer nada", expresó una de las personas que se comunicó para visibilizar el reclamo.

Además, indicaron que realizaron reiteradas denuncias a través de la línea 147 e incluso enviaron cartas al intendente para intentar obtener una respuesta ante una problemática que, sostienen, afecta a numerosas familias de la zona.

Uno de los principales cuestionamientos apunta al uso de pirotecnia, una práctica que genera especial preocupación por sus consecuencias sobre personas con problemas de salud, adultos mayores, bebés y animales. En ese sentido, los residentes señalaron que en las inmediaciones hay geriátricos y personas con enfermedades crónicas que pueden verse particularmente perjudicadas por los estruendos.

Los vecinos también aportaron videos registrados desde sus departamentos en los últimos días. En las imágenes, según señalaron, se puede observar la presencia de móviles de Control Urbano durante algunos de los festejos, aunque cuestionaron que no se hayan tomado medidas para evitar la continuidad de los episodios.

"No es fin de semana, no son cientos de estudiantes. Ya van dos semanas de que lo empezaron a hacer. Son muchas las denuncias al 147 y en el video se ve cómo la patrulla de Control Urbano no hace nada", manifestaron.

Mientras los estudiantes celebran el cierre de una etapa de su vida escolar, los residentes de Plaza Moreno reclaman que se establezcan controles para garantizar que los festejos puedan desarrollarse sin afectar el descanso y la tranquilidad de quienes viven en el sector.