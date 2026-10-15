Quejas en Villa Castells por el estado de las calles: “tragan” autos

Vecinos de Villa Castells reclamaron obras urgentes de las autoridades municipales ante el deterioro de las calles y la falta de infraestructura básica. Según denunciaron, el problema se agrava cada vez que llueve, cuando la acumulación de barro dificulta la circulación y puede impedir el acceso de los servicios de emergencia.

Aseguran que numerosos vehículos quedaron atrapados en los pozos de la zona de 487, 488, 489, 490 y 491, en el tramo comprendido entre las calles 2 y 13. Además, los frentistas señalaron que la situación es particularmente complicada en el fondo del barrio, en el cuadrante delimitado por las calles 488 y 490, entre las calles 2 y 6. “Hay pozos que tragan autos”, ironizó un vecino.

De acuerdo con el planteo vecinal, el estado de las calles de tierra dificulta el tránsito cotidiano y provoca que algunos vehículos particulares queden encajados después de las precipitaciones. La mayor preocupación está vinculada con las dificultades que podría enfrentar una ambulancia u otro vehículo de emergencia para llegar a una vivienda ante una urgencia médica.

Solicitaron en el barrio que se planifiquen y ejecuten obras de mejoramiento vial, desagües y saneamiento para garantizar condiciones adecuadas de circulación.