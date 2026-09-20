Pasajeros denuncian largas esperas y deficiencias en el servicio de la Costera Metropolitana y Misión Buenos Aires, que conectan la capital bonaerense con la Ciudad de Buenos Aires. Estudiantes, trabajadores y usuarios frecuentes aseguran que la situación se repite desde hace años.

Una extensa fila de pasajeros volvió a generar malestar este domingo en la estación de Retiro, donde cientos de personas aguardaban para tomar los micros con destino a La Plata. Según los testimonios registrados en el lugar, la cola superaba las dos cuadras y la espera se extendía durante largos períodos.

La situación afecta a los usuarios de la Costera Metropolitana (línea 195) y de Misión Buenos Aires (línea 129), dos servicios utilizados a diario por estudiantes, trabajadores y vecinos que necesitan trasladarse entre la capital bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires a través de la autopista Buenos Aires-La Plata.

Largas esperas y malestar entre los pasajeros

Una vecina que se encontraba en Retiro expresó su indignación por la demora en la llegada de los colectivos.

“Hace más de una hora y media que estamos en Retiro esperando La Costera Metropolitana. Un destrato absoluto con la gente todos los días”, manifestó la pasajera.

Las imágenes registradas en la terminal muestran la gran cantidad de personas que permanecían en la fila a la espera de poder regresar a La Plata.

Los usuarios sostienen que las demoras, las extensas colas y las dificultades para acceder a los servicios son una problemática que se repite desde hace años, sin una solución definitiva.

El reclamo vuelve a poner en el centro de la escena las dificultades que enfrentan quienes dependen del transporte público para cumplir con sus obligaciones laborales, educativas y personales, y que deben soportar largas esperas para completar un trayecto habitual entre ambas ciudades.

VIDEO: ASÍ FILMARON LA COLA LOS USUARIOS QUE VOLVIAN A LA PLATA EN COLECTIVO