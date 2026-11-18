Los problemas en el funcionamiento de los semáforos volvieron a generar complicaciones en el tránsito de La Plata. Esta vez, el inconveniente se registró en la triple esquina de 6 y 59 y diagonal 78, donde las señales quedaron funcionando en modo intermitente, con las luces amarillas titilando.

La situación generó dificultades para los automovilistas que circulaban por el cruce, ya que la falta de indicaciones claras obliga a extremar las precauciones y a resolver el paso entre los distintos sentidos de circulación. Sin embargo, las imágenes también muestran otra complicación: varios conductores avanzan al mismo tiempo, sin que nadie parezca dispuesto a ceder el paso.

Así, una esquina de circulación concurrida se convirtió en un punto de desorden vehicular, con maniobras y cruces en los que la prudencia resulta fundamental. Mientras se espera que se normalice el funcionamiento de los semáforos, el episodio vuelve a poner el foco en la responsabilidad de los conductores ante este tipo de situaciones.