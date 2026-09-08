Quiénes son los 22 investigadores de la UNLP distinguidos con los Premios Konex 2026

Un total de 22 destacadas personalidades vinculadas a la Universidad Nacional de La Plata reciben hoy los prestigiosos Diplomas al Mérito de los Premios Konex 2026, instituidos originalmente en 1980 por el Dr. Luis Ovsejevich. Estos galardones distinguen de manera anual a las figuras más representativas de la cultura y el quehacer de la Argentina en ciclos temáticos que se repiten cada diez años.

En esta 47° edición, el Gran Jurado seleccionó a las 100 personalidades más destacadas de las Humanidades Argentinas correspondientes a la última década (2016-2025) . El galardón contempla un total de 21 disciplinas de estudio —incorporando este año y de manera excepcional el área de Estudios de Género-, donde se reconoce con un Diploma al Mérito a un quinteto de especialistas por cada categoría, abriendo paso a la posterior elección de los Konex de Platino y el Konex de Brillante.

Uno por uno, los premiados de la UNLP

A continuación, se detallan quiénes son los 22 referentes vinculados a la UNLP que hoy reciben este reconocimiento, agrupados según sus respectivas disciplinas:

1. Homenaje Especial: "Los Inolvidables"

Dr. Mario Bunge: Uno de los filósofos de la ciencia, físicos y epistemólogos más citados e influyentes en la historia del pensamiento de habla hispana. Bunge se graduó y obtuvo su Doctorado en Ciencias Físico-Matemáticas en la UNLP en 1952, donde además ejerció la docencia como catedrático de física. Distinguido con el título de Doctor Honoris Causa de la UNLP, es homenajeado hoy entre las grandes figuras fallecidas que en la última década obtuvieron el Premio Konex en vida.

Dr. Horacio Etchegoyen: Maestro y referente del psicoanálisis con inmenso relieve internacional (primer presidente latinoamericano de la Asociación Psicoanalítica Internacional). Cursó sus estudios primarios en la Escuela Graduada “Joaquín V. González” (Anexa), los secundarios en el Colegio Nacional de La Plata, y se graduó en 1949 como Doctor en Medicina en la UNLP, donde además militó activamente en el movimiento de la Reforma Universitaria y ejerció en el Servicio de Admisión del Hospital de Melchor Romero.

Prof. Ernesto Garzón Valdés: Reconocido filósofo, autor de diversos libros y artículos publicados en cinco idiomas y en más de 20 países, que han influido a varias generaciones de juristas latinoamericanos y europeos. Profesor titular de Teoría General y Filosofía del Derecho, de forma simultánea, en la UNLP, en la UBA y en la Universidad Nacional de Córdoba.

2. Filosofía

Dra. Silvia Manzo: Destacada Investigadora Independiente del CONICET y docente en la FaHCE. Es la actual Directora del Centro de Investigaciones en Filosofía (CIeFi) del IdIHCS y del Programa Interinstitucional de Estudios del Siglo XVIII. Su labor es reconocida internacionalmente por sus valiosas contribuciones a la historia de la ciencia y por sus proyectos destinados a recuperar el rol de las mujeres filósofas de la modernidad temprana.

Dra. Claudia D'Amico: Prestigiosa investigadora principal del CONICET y especialista de renombre internacional en la filosofía medieval y el neoplatonismo. Se desempeña como Profesora Titular de Filosofía Medieval en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), con lugar de trabajo en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FaHCE), donde dicta clases de grado y posgrado y dirige importantes proyectos de investigación.

Dra. María Isabel Santa Cruz: Filósofa, investigadora y traductora reconocida internacionalmente como especialista en filosofía antigua, en especial sobre Platón y neoplatonismo. Se desempeñó como Profesora titular de Filosofía Antigua en el Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP.

3. Lógica y Filosofía de la Ciencia

Dr. Alberto Guillermo Ranea: Renombrado investigador de la ciencia moderna, reconocido internacionalmente por sus estudios sobre la mecánica clásica, Galileo Galilei y Leibniz. Obtuvo su Doctorado en Filosofía en la UNLP [14]. Asimismo, desarrolló una prolífica trayectoria en las aulas platenses como Profesor Ordinario de Filosofía de la Ciencia y Profesor Titular Ordinario de Filosofía Moderna.

4. Ética y Bioética

Dr. Julio Montero: Prestigioso investigador del CONICET y profesor especializado en la filosofía de los derechos humanos, el neo-republicanismo y la teoría política contemporánea [14]. Julio Montero obtuvo su Doctorado en Filosofía en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), consolidando su trayectoria académica vinculada al desarrollo ético y de los derechos fundamentales de nuestra sociedad.

5. Estética

Dr. Néstor García Canclini: Intelectual indiscutible y pionero a nivel regional en el estudio de las expresiones culturales, el consumo, la globalización y las industrias culturales. Cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional Rafael Hernández de La Plata, y se graduó como Licenciado y Doctor en Filosofía por la UNLP (1975). Fue docente en nuestras aulas de 1966 a 1975, es Profesor Extraordinario y en 2022 recibió el título de Doctor Honoris Causa de la UNLP.

Dra. Arq. Graciela Silvestri: Destacada arquitecta, historiadora cultural, ensayista e investigadora dedicada al paisaje y el territorio [14]. Se desempeña como Profesora Titular Ordinaria de Teoría de la Arquitectura en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la UNLP e investigadora del CONICET en el HITEPAC de nuestra unidad académica [14]. Ha sido designada como Profesora Consulta de la UNLP en reconocimiento a su impecable labor pedagógica e intelectual.

6. Educación

Dra. Carina Kaplan: Reconocida investigadora, profesora y escritora [14]. Es Investigadora Principal del CONICET y Profesora Titular Ordinaria de la cátedra de Sociología de la Educación de la UNLP (con sede en la FaHCE) . Sus influyentes estudios de campo abordan la trama afectiva, la inclusión social y las violencias escolares, transformando el modo de pensar el rol reparador de la escuela pública en la región.

7. Sociología

Dr. Gabriel Kessler: Investigador Superior del CONICET y Profesor en el Departamento de Sociología de la FaHCE . Su prolífica producción científica indaga críticamente en las desigualdades sociales, la estructura de clases, el delito y las violencias en la sociedad contemporánea (habiendo recibido previamente el Konex de Platino en la misma disciplina en 2016).

Dr. Juan Ignacio Piovani: Investigador del CIMeCS-IdIHCS y Profesor Titular de Metodología de la Investigación Social en la FaHCE . Piovani es uno de los metodólogos más reconocidos de América Latina, coordinando redes y proyectos internacionales de investigación empírica cualitativa y cuantitativa.

8. Estudios de Género

Dra. María Luisa Femenías: Filósofa feminista, escritora y pionera fundacional de los estudios de género en la Argentina. Es Docente e Investigadora de la FaHCE (donde fue Profesora Titular de Antropología Filosófica) y dicta clases en la Maestría de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP. Es cofundadora del Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género (CINIG-IdIHCS) y autora de la Especialización en Educación, Géneros y Sexualidades de nuestra universidad.

Dra. Mariana Marchionni: Destacada economista e investigadora experta en género. Se desempeña como Directora de la Maestría en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la UNLP y es miembro del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS). Sus investigaciones proveen datos críticos sobre las brechas de género en los mercados de trabajo e ingresos en América Latina.

9. Microeconomía

Dra. Irene Brambilla: Investigadora especializada en comercio internacional y organización industrial del CEDLAS (FCE-UNLP). Ejerce activamente como docente de grado y posgrado en la Facultad de Ciencias Económicas.

Dr. Guillermo Cruces: Investigador del CEDLAS (FCE-UNLP) especializado en la evaluación de políticas sociales y distribución del ingreso, quien se desempeña además como profesor en la Maestría en Economía de nuestra institución.

Dr. Germán Coloma: Destacado especialista en regulación económica y defensa de la competencia, formado en nuestras aulas y orgulloso graduado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP.

10. Macroeconomía

Dr. Daniel Heymann: Uno de los macroeconomistas más prestigiosos del país, reconocido por sus aportes fundamentales en el análisis de crisis, inflación y fluctuaciones en economías emergentes. Heymann es docente de la Maestría en Economía de la UNLP.

Dr. Fernando Álvarez: Economista de renombre y vasta trayectoria académica internacional, quien se formó como graduado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP.

11. Econometría y Métodos Cuantitativos

Dr. Gabriel Montes Rojas: Prestigioso investigador y econometrista, quien se desempeña como docente en el grado a cargo de la asignatura “Econometría II” de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP.

Dra. Hildegart Ahumada: Renombrada especialista en modelos empíricos temporales de la economía nacional, quien egresó como graduada de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP.

"Nuestros docentes, investigadores y graduados premiados demuestran, a través de sus trayectorias dedicadas al estudio del género, la sociología, la educación, la filosofía y la economía, que la ciencia y la cultura no se producen de forma aislada, sino en estrecho diálogo con las necesidades de nuestro territorio", destacaron desde la UNLP. Y agregaron que "detrás de cada Diploma al Mérito que se entrega hoy, se encuentra el esfuerzo diario de equipos de trabajo, laboratorios, aulas abiertas y un proyecto pedagógico inclusivo que asume la educación superior como un derecho humano y un bien social que impulsa el desarrollo cultural, productivo y democrático de la Nación entera".